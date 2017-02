Friedrichshafen-Raderach Aus- und Weiterbildung ist bei Feuerwehrabteilung Raderach großes Thema

Feuerwehrabteilung Raderach bilanziert für 2016 acht Einsätze und mehr als 2200 Stunden

In jüngster Jahresversammlung der Feuerwehrabteilung Raderach hat Abteilungskommandant Martin Groll am Freitagabend ein „normales“ und durchschnittliches Jahr 2016 mit acht Einsätzen bilanziert. Dies geht aus einer Mitteilung der Feuerwehr hervor. Vom Großbrand über einige Unwettereinsätze bis hin zur Unterstützung anderer Abteilungen sei alles dabeigewesen, wie Groll darlegte. Den Aufwand an geleisteten 2212 Stunden nannte der Abteilungskommandant "bemerkenswert". Besonders das Thema Aus- und Fortbildung sei 2016 dank Adrian Pawlak besonders groß gewesen. Pawlak absolvierte den Maschinisten-Lehrgang, machte aufgrund dessen seinen LKW-Führerschein und ließ sich an der Landesfeuerwehrschule zum Gruppenführer ausbilden. Außerdem haben fünf Männer und Frauen die Grundausbildung in Friedrichshafen absolviert. Alicia Bieser, Nico Bührer, Armin Wiggenhauser, Johanna Friedrich, Elena Braun sind somit von der Jugend in den aktiven Dienst übernommen worden. Da für Alicia Bieser am Samstag ihr 18. Geburtstag anstand, hat sie zur Hauptversammlung stolz ihren Funkmeldeempfänger vom Standbrandmeister in Empfang nehmen können.

Jugendwart Adrian Pawlak bilanzierte ein aufgewecktes Jahr, seine Mannschaft besteht aus zwölf Jugendlichen, für die auch 2016 erlebnisreich war. Ortsvorsteher Bruno Mainz bedankte sich in seinem Grußwort bei der Feuerwehr, nahm die Entlastung des Kassierers vor und beförderte Adrian Pawlak zum Löschmeister sowie Marina Stöhr zur Oberlöschmeisterin.

Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, sowie Stadtbrandmeister Louis Laurösch betonten die gute Arbeit und würdigten die gute Jugendarbeit, denn die meisten Aktiven stammen aus den eigenen Reihen. Harald Stöhr wurde für 25 Jahre aktiven Dienst mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Silber geehrt. Lothar Wiggenhauser erhielt für 40 Jahre aktiven Dienst das Ehrenzeichen in Gold.