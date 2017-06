Friedrichshafen Aus für den Bebauungsplanentwurf "Südliche Werastraße/Olgastraße"

Das Bebauungsplanverfahren Nr 201 "Südliche Werastraße/Olgastraße" in Friedrichshafen wird nach über drei Jahren nicht mehr weiterverfolgt. Der Technische Ausschuss stimmte einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung am Dienstagnachmittag einstimmig zu. Die Auffassungen von Anwohnern, Gemeinderäten und Verwaltung sind zu verschieden, um sie unter einen Hut zu bekommen.

Der Technische Ausschuss des Gemeinderat hat am Dienstagnachmittag zustimmend zur Kenntnis genommen, dass die Verwaltung das Bebauungsplanverfahren Nr. 201 "Südliche Werastraße/Olgastraße" nicht weiterverfolgen wird. Konkret bedeutet dies für Bauwillige, dass Bauanträge in diesem Gebiet werden weiterhin nach Paragraf 34 Baugesetzbuch beurteilt werden. Erster Bürgermeister Stefan Köhler meinte, es sei schon vor drei Jahren klar gewesen, dass es ein schwieriges Verfahren werde. Letztendlich habe man es wegen des Widerstandes der Anwohner und des Gemeinderats nicht geschafft, einen Entwurfsbeschluss zu fassen.

Klaus Sauter, Leiter des Stadtplanungsamts, resümierte einen "fast durchgehend fehlenden Konsens" beim Maß der baulichen Nutzung, der Frage, ob ein Wohn- oder Mischgebiet entstehen solle, beim Lärmschutz sowie bei grünordnungs- und artenschutzrechtlichen Fragen. Möglicherweise hätte noch bei der Frage des Stellplatzschlüssels eine Lösung erreicht werden können. Wie auch immer: "Die Ziele waren nicht erreichbar." Und das trotz zweier Bürgerbeteiligungen und zweier Anläufe, den Entwurf zu beschließen.

Weitere Informationen Werastraße/Olgastraße: Zu spät gehandelt

Daniel Oberschelp (CDU) warf in die anschließende Diskussion die neue Baugebietskategorie "Urbanes Gebiet" ein, die künftig den Wohnungsbau in verdichteten, städtischen Gebieten erleichtern soll. Köhler winkte ab: "Das Allheilmittel ist das sicher nicht." Aus seiner Sicht sei hier die Situation mit Paragraf 34 Baugesetzbuch besser zu handhaben, kritisierte in diesem Zusammenhang aber auch den auslösenden Bauherrn, Holl Wohnungsbau, der damals für Vorschläge nicht offen gewesen sei. Bekanntlich landete dieser Streit vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen und wurde letztlich eingestellt, wobei die Richter allerdings einen Rahmen für das Bauprojekt absteckten. Aber letztendlich, so Köhler: "Hätte sein können, ist alles rum."

Heinz Tautkus (SPD) nannte das jetzige Ende "ein Trauerspiel", erinnerte an die viele Arbeit, die in der Sache stecke und an den optimistischen Beginn. "Der Wendepunkt war, dass wir relativ spät von der Verwaltung dargestellt bekommen haben, welche baurechtlichen Konsequenzen dies nach sich zieht", kritisierte Tautkus. Die Gemeinderäte seien aber auf Informationen der Fachleute angewiesen. Er mache der Verwaltung aber keine Vorwürfe, wenn künftig daraus eine Lehre gezogen werde. Seiner Ansicht nach würde kein Bebauungsplan hier zu brauchbaren Lösungen führen. Es jetzt nütze es ja nichts: "Die Kuh muss vom Eis."

Daniel Operschelp meinte: "Dies ist ein Lehrstück in der Praxis, wie schwer es ist, solche Gebiete zu vereinheitlichen." "Viel Arbeit, wenig rausgekommen", stellte Gerhard Leiprecht (Grüne) fest, der allerdings auch meinte: "In der Summe hätte es auch anders laufen können." Gerlinde Ajiboye-Ames (FDP) bilanzierte: "Für uns hat der Plan mehr Nachteile, deshalb können wir ihm nicht zustimmen." Manche Dinge müsse man einfach so stehen lassen. Einstimmigkeit herrschte über alle Fraktionen bei der Abstimmung.

Übrigens: Das Bauprojekt für das neue Gebäude der Firma Holl Wohnbau auf dem Grundstück Werastraße 4 wird gebaut. Das Grundstück gehörte ursprünglich CDU-Gemeinderätin Magda Krom, im Januar 2013 wurde ein erster Bauantrag gestellt, aus dem sich Ende 2013 der Streit mit Verwaltungsgerichtsverfahren, Veränderungssperre und Bebauungsplanung entwickelten. Wie Andreas Holl, Geschäftsführer der Holl Wohnbau, auf Nachfrage berichtete, wurde der Bauantrag Anfang April genehmigt und das Gebäude entspreche dem abgesetzten Bebauungsplanentwurf. Das bestehende Gebäude werde im Juli abgerissen und im September mit dem Neubau begonnen. Fertig werden soll das Haus mit elf Wohneinheiten und elf Tiefgaragen- plus drei Stellplätzen Ende 2018.



Ex-Plangebiet

Der Bebauungsplan Nr. 201 Südliche Wera-/Olgastraße sollte 4,72 Hektar südlich der westlichen Friedrichstraße bis zum Bodensee umfassen. Im Westen war er begrenzt durch die südliche Werastraße und im Osten die südliche Olgastraße (ohne Graf-Zeppelin-Haus). Er sollte die Baulinienpläne Nr. 2, 15, 16/2 und in Teilbereichen die Baulinienpläne 59, 59/1, 149 und 149/1 ersetzen sowie die Gestaltungssatzung Friedrichshafen in diesem Bereich. Die Baulinienpläne stammen aus den Jahren 1901, 1906, 1930 und 1953. Entschieden über Bauvorhaben wurde bisher und wird in Zukunft noch Paragraf 34 Baugesetzbuch, der unter anderem formuliert, dass sich ein Projekt in die "Eigenart der näheren Umgebung einfügt". Betroffen gewesen wären dort über 40 Hauptgebäude mit rund 220 Wohneinheiten. (wex)