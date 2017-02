Friedrichshafen Aus dem Eiscafé Roma wird das Via Lago 5

Die Betreiber des Eiscafés Italia wollen Mitte/Ende März ein paar Häuser weiter auf der Friedrichshafener Uferpromenade ihr Lokal "Via Lago 5" eröffnen, dort, wo zuvor das "Roma" war. Einen Italia-Ableger soll es nicht geben. In dem kleinen Café sollen frische Kuchen, Torten und Snacks angeboten werden. Und natürlich auch Eis.

Ein Baucontainer vor der Seestraße 5 signalisiert: Auf der Uferpromenade, wo zuletzt das Eiscafé Roma zuhause war, wird umgebaut. Ivan Bottecchia und Alan Piai, die beiden Betreiber des nahen Eiscafés Italia, wollen hier in etwa drei Wochen ihr neues Café unter dem Namen Via Lago 5 eröffnen. "Das ist die italienische Übersetzung der Adresse Seestraße 5", sagt Bottecchia, der wie sein Teilhaber Piai aus Norditalien stammt. Das Via Lago 5 soll nicht einfach eine Filiale des Italia werden. Bottecchia und Piai verfolgen ein anderes Konzept. "Es wird frische Kuchen, Torten und Kaffee geben", kündigt Bottecchia an und erinnert an die Konditorentradition des Café Ramthun, das Inhaber Diter Ramthun zusammen mit seiner Frau dort jahrzehntelang betrieben hatte. Man werde auch italienische Sandwich-Spezialiäten wie Tartine, Tramezzini und Panini anbieten, so Bottecchia. Natürlich gibt es auch Eis.

Schon im Roma gab es innen wenig Sitzgelegenheiten, im Via Lago 5 wird es noch weniger geben: Acht Plätze an zwei Tischen sind geplant; die einstigen Plätze hinterm Treppenabgang werden dem Küchenbereich zugeschlagen. Dominiert wird der Raum von einer großen Theke. Hier könne man wie in italienischen Cafés auch Mal einen schnellen Espresso trinken, so Piai. Im Außenbereich stehen 120 Sitzplätze an 30 Tischen zur Verfügung.

Die Umbauarbeiten sind noch im Gang. Zwei Mitarbeiter der Firma Lucca Serramenti aus dem norditalienischen Ort Vittorio Vento sind dabei, auf der gesamten Gebäudelänge faltbare Glaselemente anzubringen. Bei den Arbeiten sind zwei alte Treppenstufen des ehemaligen "Ramthun" zutagegetreten. Diese sind nun ergänzt über die ganze Breite. Auch die Stuckelemente an der Decke werden erhalten. "Das passt gut zum Stil des "Via Lago 5", sagt Ivan Bottecchia. Man habe sich an einer modernen Variante des Jugendstils orientiert. Auch das Außenschild wird entsprechend gestaltet. Die Bodenfliesen unter den Arkaden bleibe erhalten, sie passen gut zum neuen Holzkassettenboden. Farblich ist das Café in Lindgrün und Flieder gehalten. Hausbesitzer Diter Ramthun hat die Toiletten im Untergeschoss neu machen lassen. "Alles picobello", sagt Bottecchia. Insgesamt investieren die Pächter über 100 000 Euro in ihr neues Café. Mit vier Festangestellten soll es in der zweitletzten März-Woche an den Start gehen, dazu kommen noch etliche Aushilfen. Es gibt die Überlegung, das Via Lago 5 eine Stunde früher als das Italia, um 8 Uhr, zu öffnen. Offen ist auch noch, ob das kleine Café länger in der Spätsaison Besucher bewirtet. "Mit einem kleinen Lokal kann man das eher machen als mit einem großen", sagt Bottecchia.