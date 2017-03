Friedrichshafen Aus Krisen Chancen machen

Bei einem Infonachmittag stellt sich die Psychiatrische Tagesklinik vor. Hier gibt es Hilfe für alle, in deren Leben etwas aus dem Ruder gelaufen ist.

"Rot. Der Faden ist meine Vergangenheit, die ich loslassen möchte. Freiheit." Das Bild, auf dem dieser Satz steht, zeigt einen schwarzen Luftballon vor düsterem Hintergrund, aus dem Luft entweicht. Im rechten Teil des Bildes, mit Sonne und Himmel in freundlichen Farben gemalt, lässt ein Männchen den roten Faden los. Der Ballon fliegt weg. Dieses Bild ist nur eines von vielen, die im Atelier der Psychiatrischen Tagesklinik in Friedrichshafen hängen. Bilder, die Seelenzustände von Menschen beschreiben und begreifen lassen, die hier Hilfe suchen. Am Freitagnachmittag hatte Diplom-Psychologe Matthias Krüger Interessenten für dieses Konzept zu einem informellen Nachmittag eingeladen, bei dem neben dem Blick ins große Atelier ein Rundgang durchs Haus möglich war.

Eine psychische Erkrankung sei oft ein Hinweis darauf, dass irgendetwas aus dem Ruder gelaufen ist und zu einer Krise geführt hat. Meistens gebe es nicht einen Grund oder eine Ursache, sondern einiges komme zusammen, was einen Menschen aus der Bahn werfen kann. "In einer solchen Krise gilt es, sich zu besinnen, sich wieder einzukriegen, vielleicht sich neu zu ordnen und auszurichten. Darin wollen wir unsere Patienten unterstützen", erklärt Matthias Krüger die Grundhaltung der Tagesklinik, die er leitet.

Dabei handelt es sich um ein ganz normales Krankenhaus mit 20 Behandlungsplätzen, weshalb die Behandlungskosten auch von den Krankenkassen übernommen werden. Die Patienten werden allerdings teilstationär aufgenommen, das heißt, sie kommen an den Werktagen morgens zur Therapie und gehen abends wieder heim. "Wir behandeln psychisch kranke Menschen, die eine intensive Therapie benötigen, aber nicht rund um die Uhr betreut werden müssen", erklärt Matthias Krüger. So hält die Tagesklinik ihre Patienten ein Stück weit in ihrer alltäglichen Verantwortung. "Manchmal brauchen die Patienten aber den kompletten Abstand von allem. Dann ist die Tagesklinik nicht der richtige Ort." Eine weitere Voraussetzung ist, dass sich der Patient helfen lassen will und vom therapeutischen Konzept überzeugt ist.

In den vergangenen Jahren – die Tagesklinik wurde 1995 gegründet – haben sich drei Behandlungsschwerpunkte herausgebildet. Etwa je zu einem Drittel werden Patienten mit Depressionen und Belastungsstörungen, Angst- und Zwangserkrankungen sowie Persönlichkeitsstörungen wie beispielsweise das Borderline-Syndrom behandelt. Die meisten Patienten, die in der Tagesklinik therapiert werden, sind nach Aussage von Matthias Krüger Mitte 20 bis Ende 30, wobei etwas mehr Frauen als Männer Hilfe suchen. Das Mindestalter ist 18, nach oben seien keine Grenzen gesetzt.

Wer Hilfe braucht und Aufnahme sucht, kann sich dabei direkt an die Tagesklinik wenden. "Das ist fast die Regel", sagt der Psychologe, der von zwei Fachärzten und einem vielfältig spezialisierten Therapeuten-Team unterstützt wird. Einige Patienten lassen sich auch vom Haus- oder einem Facharzt überweisen. So oder so sei ein Vorgespräch nötig, um Notwendigkeit und Nützlichkeit der Therapie abzuklären. Für die Aufnahme in die Tagesklinik wird dann ein Aufnahmetermin vereinbart, wobei eine Wartezeit von vier bis sechs Wochen einzuplanen ist. Im Bedarfsfall kann der Patient dann bereits in der Ambulanz der Tagesklinik betreut werden (siehe Kasten). Hier wird auch die Nachsorge angeboten, denn oft wird eine ambulante Therapie zur Stabilisierung im Anschluss oder gar eine psychosomatische Reha empfohlen.

Die Therapie selbst ist in Gruppen organisiert, die verschiedene Module anbietet. "Hier macht man üblicherweise das, was man im Alltag nicht macht. Es geht darum, Impulse zu setzen, um sich selbst besser zu begreifen", erklärt Matthias Krüger. Die Patienten stehen vor der Aufgabe, ihr Innerstes neu zu sortieren, damit es ihnen besser geht. Dabei helfen Körper-, Kunst-, Ergo- oder Musiktherapie, Gesprächsgruppen, aber auch solche Kurse wie "Lebensfallen erkennen und überwinden" oder "zwischenmenschliche Fertigkeiten". Der Patient setzt sich mit seinem Selbstwert-Bild auseinander und lernt, mit sich selbst wieder achtsam umzugehen. Was genau auf dem Therapieplan steht, hängt vom Krankheitsbild ab. Dabei ist der Tagesablauf klar strukturiert, schließt Frühstück, Mittagessen und eine tägliche Abschlussrunde ein.

Sechs bis zwölf Wochen dauert in der Regel der Aufenthalt in der Tagesklinik, wobei jeder Patient in dieser Zeit einen verantwortlichen Therapeuten und einen Bezugstherapeuten zur Seite hat. Wenn er danach wieder "neu sortiert" und mit mehr Lebenszufriedenheit in sein "normales" Leben einsteigt, ist für Matthias Krüger das Ziel erreicht. "Wir wollen aus Krisen Chancen machen."

Psychiatrische Tagesklinik

Die Tagesklinik in der Merkurstraße 3 ist eine Einrichtung der Arkade Pauline 13 GmbH mit Sitz in Ravensburg. Die Trägergesellschaft bietet parallel einen Integrationsfachdienst für behinderte Menschen im Arbeitsleben und berufsbegleitende Dienste an. Der Tagesklinik ist eine Institutsambulanz (PIA) angegliedert, die sich für Patienten zuständig sieht, die länger als sechs Monate an einer schweren psychiatrischen Störung leiden. Eine parallele Behandlung bei einem niedergelassenen Psychiater oder Psychotherapeuten ist nicht mit einer Behandlung in der PIA vereinbar. Hier werden vorwiegend Patienten betreut, die auf einen Behandlungsplatz in der Tagesklinik warten, und solche, die einen Tagesklinikaufenthalt hinter sich haben und ambulant nachbehandelt werden.