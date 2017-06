Friedrichshafen Auftakt zum Reihe "gemeinsames Fastenbrechen" im Haus der kirchlichen Dienste

Der muslimische Helferkreis aus dem Rat der Nationen und Kulturen der Stadt Friedrichshafen hat zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „gemeinsames Fastenbrechen im Ramadan“ in das Haus der kirchlichen Dienste eingeladen. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung kamen mehr als 100 Gäste.

Der Einladung zur Auftaktveranstaltung der Reihe "Gemeinsames Fastenbrechen im Ramadan" sind Flüchtlinge, interessierte Bürger, Vertreter aus Migrantenorganisationen der Stadt Friedrichshafen, des Amts für Migration und Integration des Landratsamts Bodenseekreis und des CJD Friedrichshafen gefolgt.

Emel Coban vom Rat der Nationen und Kulturen sowie Natascha Garvin, Leiterin der Stabsstelle Integration der Stadt Friedrichshafen, eröffneten die Veranstaltung. Danach sprach Hasan Özdin über die Bedeutung des Ramadan für die Muslime. Er machte vor allem auf die Gemeinsamkeiten verschiedener Religionen zum Thema Fasten aufmerksam. „Wir sollten nicht immer nur die Unterschiede zwischen den Religionen betrachten, sondern unseren Fokus darauf legen, was wir alle gemeinsam haben“, erklärte Özdin.

Mohammed Chalabi, der vor zwei Jahren als Flüchtling nach Deutschland kam, berichtete darüber, wie der Ramadan in Syrien vor dem Krieg abgelaufen ist. Bewegend waren seine Dankesworte an die Organisatoren der Veranstaltungsreihe sowie an alle Gäste. Die Tradition des gemeinsamen Fastenbrechens, die in seinem Heimatland Syrien als sehr wichtig angesehen wird, sah er in dieser Veranstaltungsreihe aufgegriffen. Dies vermittle ihm ein Gefühl von Heimat, da er sich in seinem Glauben und damit als Mitglied der Gemeinschaft in Friedrichshafen wahrgenommen fühle. Den Abschluss der Veranstaltung bildete das eigentliche Fastenbrechen. Danach wurde gemeinsam gegessen und man ließ den Abend mit Tee und einer Vielfalt von Süßspeisen, die von den teilnehmenden Flüchtlingsfamilien mitgebracht wurden, ausklingen.

„Der Auftakt unserer Veranstaltungsreihe war ein Erfolg und ich freue mich auf die weiteren Veranstaltungen der verschiedenen Migrantenorganisationen“, so die städtische Integrationsbeauftragte Natascha Garvin.

Eine Übersicht der Veranstaltungsorte und Termine sowie die jeweiligen Kontaktadressen für Voranmeldungen sind bei allen teilnehmenden Migrantenorganisationen, im Rathaus Friedrichshafen, im Landratsamt Bodenseekreis sowie beim CJD Friedrichshafen erhältlich. Die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen ist kostenfrei.