Friedrichshafen Auftakt der Beach Days bringt packende Duelle im Sand

Zum Auftakt der Beach Days wurde es gleich mal spannend – und nass. Die Stadtmeisterschaft entschied die "Strandbad Mafia" für sich. Hohe Temperaturen sorgen für passendes Strandgefühl – und am Abend für ein ordentliches Gewitter.

Mit dem ersten Jugendcamp und der Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft wurden gestern die Beach Days in Friedrichshafen eröffnet. Nach letzten Vorbereitungen für die sechstägige Veranstaltung gehörte das Spielfeld am Gondelhafen am Vormittag zunächst Häfler Jugendlichen.

Bis einschließlich Freitag haben Schulen vormittags die Möglichkeit, den Sportunterricht auf Sand zu verlegen (Kontakt unter www.beach-days-fn.de).

Das Interesse an der Stadtmeisterschaft war riesig. 16 Teams traten am Nachmittag zum „Sparkasse Bodensee Beach-Cup“ an, darunter das ASL-Team.Bei rund 30 Grad Celsius – der Sand wurde mithilfe eines Gartenschlauchs regelmäßig feucht und somit kühl gehalten – ging es um den Einzug in die Viertelfinalrunde. Neben der sportlichen Leistung stand besonders das Vergnügen im Vordergrund. "Der Sand ist super angenehm. Es macht riesigen Spaß hier zu spielen", sagte David Leigraf nach seiner Auswechslung.Das heftige Gewitter, das gegen 19 Uhr über Friedrichshafen zog, sorgte während der Stadtmeisterschaft zunächst für eine angenehme Erfrischung und schließlich für eine kurze Zwangspause. Was anfangs nach einem kurzen Regenschauer aussah, entwickelte sich während der folgenden Stunde doch zu einem Gewitter, begleitet von einigen heftigen Böen."Beachvolleyball macht auch im Regen richtig Spaß", sagte VfB-Geschäftsführer Sebastian Schmidt.Bis ins Finale um die Stadtmeisterschaft kämpften sich die Mannschaften der Sparkasse Bodensee 2 und "Strandbad Mafia". Nach einem unterhaltsamen Duell konnte sich das Team "Strandbad Mafia" gegen 22 Uhr den Titel sichern und sich nun für ein Jahr Friedrichshafener Stadtmeister nennen.Am Mittwoch weicht das Volleyball-Netz Toren, erstmals steht bei den Beach Days Beachhandball im Mittelpunkt des Geschehens.