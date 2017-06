Friedrichshafen Aufstieg in Verbandsliga ist für VfB-Fußballer kein vordringliches Ziel

Dalibor Buspanovic ist in jüngster Jahresversammlung der Friedrichshafener VfB-Fußballabteilung als Abteilungsleiter bestätigt worden. Die Beiträge für Mitglieder ab 50 Jahren und älter werden gestaffelt gesenkt.

"Der Aufstieg in die Verbandsliga ist nicht unser primäres Ziel." Eine klare Ansage von Dalibor Buspanovic in der Jahresversammlung der VfB-Fußballabteilung. Der alte und neue Abteilungsleiter machte aber auch klar, dass die an ihn sowohl von eigenen Vereinsmitgliedern als auch von Außenstehenden herangetragenen Ansprüche nicht immer mit der Wirklichkeit übereinstimmen. "Die Erwartungen sind hoch in Friedrichshafen", sagt er. "Aber wir haben nicht die dazu nötigen Mittel und wir können nicht Gelder ausgeben, die wir nicht haben." Buspanovic macht auch keinen Hehl daraus, dass er sich mehr Unterstützung vonseiten der Stadt als auch der Großindustrie wünschen würde. "Selbst Vereine, die das Sechs- bis Achtfache unseres Budgets haben, müssen in der Verbandsliga ums Überleben kämpfen", sagt er ernüchtert.

Nichtsdestotrotz schauen die VfB-Verantwortlichen optimistisch in die nähere Zukunft. Dass die Erste Mannschaft in der Landesliga in der kommenden Saison vorne mitmischen wird, das steht für Buspanovic außer Frage. Und ein Aufstieg der U 23-Mannschaft in der Bezirksliga wird durchaus angepeilt. Zufrieden ist man insbesondere auch mit der geleisteten Jugendarbeit und hofft darauf, die heranwachsenden Jugendlichen möglichst rasch in die Aktiven-Mannschaften integrieren zu können. Nicht zufrieden sei man allerdings gerade im Jugendbereich mit der zur Verfügung stehenden Hallenbelegung, monierte der scheidende Jugendleiter Murat Korkmaz.

So harmonisch wie die Hauptversammlung verlief, so problemlos gingen auch die Wahlen über die Bühne. Dalibor Buspanovic wurde ohne Gegenstimme wiedergewählt. Über das gleiche Resultat dürfen sich Roland Jäger, Murat Korkmaz und Klaus Segelbacher als stellvertretende Vorsitzende, Thomas Müller als Kassierer sowie Philipp Maier, Alex Heumann, Andreas Müller, Sandro Musso und Octay Korkmaz als Beisitzer freuen. Für langjährige Treue zum Verein wurden Thomas Müller (25 Vereinsjahre), Josef Müller (40 Jahre), sowie Uli Baumann und Walter Ammann (jeweils 50 Jahre) geehrt.

Mit einem interessanten und außergewöhnlichen Vorstoß hatte Klaus Segelbacher Erfolg. Sein Antrag, die Vereinsbeiträge für ältere Mitglieder ab 50 Jahren je nach Alter gestaffelt zu senken, wurde mit großem Beifall befürwortet. Im Klartext heißt das, dass zum Beispiel ein Ü 80-Mitglied künftig pro Jahr 34 Euro weniger Beitrag bezahlen muss.