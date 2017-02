Friedrichshafen Auffahrunfall vor Rot zeigender Ampel

Eine Autofahrerin hat einen Verkehrsunfall mit rund 2200 Euro Gesamtsachschaden verursacht, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Zirka 2000 Euro Sachschaden entstand am Renault Twingo einer 48-jährigen Frau, die am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der Friedrichstraße stadteinwärts fuhr und wohl aus Unachtsamkeit auf den Nissan Qashqai eines 49-Jährigen auffuhr. Der Nissan stand vor der Rot zeigenden Ampel in Höhe der Einmündung zur Riedleparkstraße. Der Schaden am Nissan wird auf etwa 200 Euro geschätzt.