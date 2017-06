In den nächsten Jahren müssen sich die Kirchengemeinden von Friedrichshafen auf einen Mangel an Seelsorgern einstellen. Viele Geistliche stehen kurz vor dem Ruhestand.

Fast überall haben die Kirchen mit unbesetzten Pfarrstellen zu kämpfen. In Friedrichshafen jedoch herrscht aktuell kein akuter Mangel: "Die Zahl der Theologiestudenten ist in den vergangenen Jahren sogar gestiegen", sagt Codekan Gottfried Claß von der evangelischen Kirchengemeinde. Auch Pfarrer Bernd Herbinger, Vorsitzender der katholischen Gesamtkirchengemeinde, ist mit der aktuellen Situation zufrieden: "Bis auf eine Stelle sind wir voll besetzt. Unsere Situation ist mehr als befriedigend."

Obwohl sich junge Theologieabsolventen eher Richtung Stuttgart orientieren, so Codekan Claß, sei Friedrichshafen durch seine Lage am Bodensee gefragt. Doch die Evangelische Landeskirche musste viel investieren, um dem drohenden Pfarrermangel entgegenzuwirken. "In den 90er Jahren konnten nicht alle Absolventen in Baden-Württemberg übernommen werden", erklärt Claß. Dadurch sei die Zahl der Theologieabsolventen deutlich gesunken. 2010 reagierte die Landeskirche auf diesen Trend mit entsprechenden Werbekampagnen: "Die Zahlen der Theologieabsolventen hat sich dadurch bis heute relativiert", schildert Codekan Claß.

Doch in den kommenden fünf bis zehn Jahren werden sich auch in Friedrichshafen unbesetzte Pfarrstellen nicht verhindern lassen. Grund hierfür sind die geburtenstarken Jahrgänge: "Die Pfarrer der 50er- und 60er-Jahrgänge werden ab 2020 allmählich in den Ruhestand wechseln. Das betrifft mehr als 100 Pfarrstellen der evangelischen Landeskirche", sagt Codekan Claß in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Das verdeutlicht auch der Pfarrplan 2024 der evangelischen Landeskirche. Wechselten im vergangenen Jahr noch insgesamt 40 Pfarrer in den Ruhestand, werden im Jahr 2026 ungefähr 133 Pfarrer pensioniert. Diesen Trend bestätigt auch Herbinger. "Im vergangenen Jahr gab es in der Diözese lediglich eine Priesterweihe. Früher waren es fünf bis sechs. Ein Viertel aller Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart stammt bereits aus dem Ausland."

Um den unbesetzten Stellen entgegenzuwirken, plant die evangelische Landeskirche in den kommenden Jahren weniger Pfarrstellen, die dann jedoch alle besetzt werden können. Zusätzlich soll es mehr Diakonstellen geben. "Die Diakone sollen die Pfarrer in ihrer Arbeit durch mehr Kompetenzen im sozialen Bereich unterstützen", erklärt Claß. Außerdem stelle die Landeskirche Geld für weitere Strukturanpassungsmaßnahmen, wie beispielsweise in der Verwaltung, zur Verfügung. Gleichzeitig warnt Claß vor Schuldzuweisungen: "Wir dürfen uns die aktuelle Entwicklung nicht als eigenes Versagen zuschreiben."

Die Verantwortlichen der Diözese Rottenburg-Stuttgart wollen laut Herbinger zukünftig Priester mehr von ihren Organisationsaufgaben entlasten: "Das Aufgabenspektrum soll reduziert werden", sagt Herbinger. Trotzdem werde es auch zu unbesetzten Priesterstellen kommen. Generell herrsche in Europa eine gewisse Ratlosigkeit, wie der wachsende Trend zu stoppen sei. "Es wird ein breiter Suchprozess betrieben, der neue Perspektiven eröffnen soll", erklärt Herbinger. Ein wichtiger Aspekt sei hierbei die Netzwerkarbeit und die Identifizierung von neuen Aufgabenfeldern.

Ein weiterer Grund für die wachsende Zahl an unbesetzten Stellen ist laut Herbinger das veränderte Rollenbild der Kirche: "Auf dem Markt der Möglichkeiten ist Kirche für junge Menschen nur noch eine von vielen. Auch die Bereitschaft, ein Leben im Zölibat zu führen, ist erheblich gesunken." Und die mit einem Seelsorgeramt verbundenen Aufgaben seien für junge Menschen abschreckend. Für die Kirche führe dies zu einem Konflikt zwischen Tradition und der Öffnung gegenüber der modernen Gesellschaft, schildert der katholische Seelsorger.



Gottesdienstbesucher

Obwohl sich das öffentliche Bild der Kirche stark gewandelt hat, sind die evangelischen wie die katholischen Gottesdienste in den Innenstadt-Gemeinden gut besucht. „Unsere Kirchen sind nicht nur an Weihnachten und Ostern gut besucht“, sagt Codekan Gottfried Claß. Doch insgesamt engagieren sich laut Pfarrer Bernd Herbinger nur ungefähr zehn Prozent der Besucher einmal im Monat für kirchliche Aufgaben. Die Zahl der Gläubigen in beiden Kirchengemeinden sinkt weiter.