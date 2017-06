vor 37 Minuten SK Friedrichshafen Auf handfesten Streit folgt Fahrt ins Gefängnis

Wegen eines Streits ist die Polizei am späten Dienstagabend in die Friedrichshafener Eugen-Bolz-Straße gerufen worden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass gegen einen Mann ein Haftbefehl vorlag. Der 46-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.