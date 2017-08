Friedrichshafen-Fischbach Auf einem Rundgang mit dem Bademeister

Zu den Aufgaben eines Bademeisters gehört weit mehr als Erste-Hilfe und Rettungsmaßnahmen. Er muss auch die Badtechnik kontrollieren und die DLRG bei der Beckenaufsicht unterstützen. Daniel Wick, Bademeister im See- und Freibad Fischbach, hat den SÜDKURIER mitgenommen.

Für viele ist er ein Held wie aus der Serie "Baywatch" entsprungen: sonnengebräunt mit Cap, der Blick schweift über die Becken. Jederzeit bereit, ein Leben zu retten. Für andere – besonders Kinder – ist der Bademeister eine Spaßbremse. Und die hat nichts Besseres zu tun, als ermahnende Sätze wie "Bitte nicht vom Beckenrand springen" zu rufen. Nicht nur mit diesen Klischees haben Fachangestellte für Bäderbetriebe (FAB), wie der Beruf des Bademeisters offiziell heißt, zu kämpfen. Ebenso die unregelmäßigen Arbeitszeiten, wie zum Beispiel der Dienst am Wochenende, sind Schattenseiten des Berufs.

Für Daniel Wick aber ist es der "Traumjob schlechthin". In diesem Jahr hat er seine Ausbildung zum FAB abgeschlossen. Der Arbeitstag des 19-Jährigen beginnt um 6.30 Uhr. Während manch einer noch im Bett liegt, macht sich Wick auf einen Rundgang durch das See- und Freibad Fischbach. "Vor und auch nach den Öffnungszeiten stehen Arbeiten auf dem Programm, die Besucher gar nicht sehen: Beckenreinigung, Wasseraufbereitung, Filterwechsel, Technikarbeiten und Kontrollgänge", erklärt Wick. Seine erste Aufgabe am Morgen: Den Beckensauger, liebevoll "Mariner" genannt, aus dem Nichtschwimmer-Becken zu holen. Tagsüber werde von Besuchern zum Beispiel Sand ins Wasser getragen, der dann an den Beckengrund sinkt. "Über die Nacht kommt der Sauger ins Becken und reinigt den Boden automatisch. Das kann schon mehrere Stunden dauern", erklärt der FAB. Das Kleinkindbecken reinigt der 19-Jährige von Hand, denn hier ist die Wassertiefe für "Mariner" zu gering.

Bevor das Fischbacher Bad öffnet, wird die Technik überprüft. Auch dafür ist der junge FAB verantwortlich. "Die Wassertemperatur muss stimmen, ebenso wie die Chlor- und pH-Werte. Deswegen kontrollieren wir das drei Mal am Tag", sagt Wick. Kommt es zu einer Störung, ist es seine Aufgabe, zu schauen, wo der Fehler liegt. Weiter geht es an den See. Dort schließt Wick die Toiletten auf und kontrolliert den Strandbereich. Ein Loch im Sand wird verschlossen. Alles in Ordnung. Wick öffnet das Tor, damit die Gäste an den See können. "Wenn ein Sturm aufzieht, bin ich auch dafür verantwortlich, den Bereich rechtzeitig zu schließen", sagt der 19-Jährige.

Je weiter der Tag voranschreitet, desto mehr Arbeit kommt auf Wick hinzu. "Ich stehe am Beckenrand und bin automatisch Ansprechperson für jeden Besucher – da ist es egal, um was es geht", sagt der 19-Jährige. Ein Glück, dass er unterstützt wird. Bis zu zwei Rettungsschwimmer sowie ein weiterer FAB sind pro Schicht eingeteilt. Was dem 19-Jährigen in seiner bisherigen Laufbahn als FAB besonders in Erinnerung geblieben ist, ist ein Kind, das er aus dem Wasser retten musste. Wick sagt: "In solchen Fällen muss alles andere ausgeblendet werden. Man springt ins Wasser – ohne nachzudenken – und handelt vollkommen im Affekt. Da muss man einfach funktionieren." Neben dem Kind musste der 19-Jährige einmal einen Erwachsenen retten. "Ich bin froh, dass noch nichts Schlimmeres passiert ist und alle lebend herausgekommen sind. Besonders wenn Kinder in Not geraten, geht es mir immer sehr nahe", sagt der junge FAB. Um heikle Situationen zu vermeiden, gibt es Baderegeln. Dass die bei etwa 6500 Badegästen am Tag – wie es diese Saison bereits der Fall war – nicht immer befolgt werden, ist klar. "Natürlich werden bestimmte Dinge verboten, Sicherheit geht schließlich vor. Auch wenn man sich nicht immer beliebt macht", weiß Wick. Manch ein Stress mit Badegästen, Hitze und ein hoher Geräuschpegel gehören eben auch zum Alltag eines Bademeisters.

Der 19-Jährige sieht aber vermehrt die Vorteile: Kontakt mit Menschen, Bewegung, frische Luft. Und nach dem Feierabend oder in der Pause einfach eine Runde schwimmen gehen. "Durch ein Praktikum im Freibad habe ich herausgefunden, dass das mein Beruf ist", blickt Wick zurück. Schon immer sei er gerne im Wasser gewesen. Sein Hobby mit dem Beruf zu verbinden, lag also nahe. Als FAB könne der 19-Jährige seine Erfahrungen als Rettungsschwimmer mit Kommunikation und technischem Interesse verbinden. "Am meisten Spaß macht mir die Aufsicht. Damit verbringe ich auch den Großteil meiner Arbeitszeit", sagt Wick. Bei dieser Aufgabe habe der FAB zwar eine große Verantwortung zu tragen, das macht die Arbeit für ihn umso spannender. Und der 19-Jährige weiß: "Überall um mich herum sind gut gelaunte Menschen, die mir viel Dankbarkeit entgegenbringen."

Rettungsschwimmer gut aufgestockt

Im Bodenseekreis gibt es etwa 115 Rettungsschwimmer, die eingesetzt werden. Diese Anzahl reiche aus, um den Bedarf zu decken. Das bestätigt Rudi Krafcsik, Vorsitzender der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Bodenseekreis. "Nur im Winter kann es sein, dass weniger Ortsgruppen Einsatzbereitschaft haben" sagt Krafcsik. Die Rettungsschwimmer verteilen sich auf zwölf Ortsgruppen. Friedrichshafen alleine bildet 70 jugendliche Schwimmer aus. "Wir können natürlich nicht sagen, wer im Endeffekt bei uns bleibt, aber an Nachwuchs mangelt es uns nicht", sagt Krafcsik. Besonders engagiert würden sich die Gruppen Sipplingen und Meckenbeuren zeigen – "die haben ein eigenes Jugendeinsatzteam".

Eingesetzt werden können Jugendliche ab 13 Jahren mit Rettungsabzeichen Bronze. "Besser ist es, wenn die Schwimmer das Rettungsabzeichen Silber haben und bereits 16 Jahre alt sind", sagt Krafcsik. Jeder der ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Bodenseekreis weise zusätzlich noch die Sanitätsausbildung San A vor. Diese Fortbildung bietet die DLRG regelmäßig an. Es werden Themen des Erste-Hilfe-Kurses sowie der Umgang mit Blutdruckmessgerät und mehr behandelt. Die Einsätze und Wachdienste der Lebensretter sind von Grund auf ehrenamtlich. Sie werden also nicht bezahlt. "Es hängt immer vom jeweiligen Bad ab. In Langenargen und Eriskirch war es zumindest früher einmal so, dass die Rettungsschwimmer bezahlt wurden", weiß Krafcsik. Normalerweise gebe es lediglich kostenfreies Essen und Trinken. (lip)