Friedrichshafen Auf der Suche nach der Wunschschule

Für Viertklässler-Eltern gibt es seit Wochen nur noch ein Thema: Wie geht es nach der Grundschule weiter? Zwei Tage lang laufen die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen. Ein Überblick.

Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, darunter Privatschulen, dazu noch zwei Gemeinschaftsschulen – die Auswahl ist groß. Alle Schulen wollen mit verschiedenen Profilen, Ausrichtungen und Angeboten punkten und Eltern und Kinder überzeugen. Denn die haben, seit die verbindliche Grundschulempfehlung weggefallen ist, die Qual der Wahl.

Die gute Nachricht: An den staatlichen Schulen bekam in der Vergangenheit nahezu jedes Kind seinen Wunschplatz. Zu einer Schülerlenkung seitens des Schulamts Markdorf, das für die Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen in Friedrichshafen zuständig ist, und des Regierungspräsidiums Tübingen, das die beiden Gymnasien betreut, kam es in den vergangenen Jahren nicht. Die schlechte Nachricht: Trotzdem landet nicht jedes Kind auf der für es passenden Schule.

"Alle wollen die Gymnasialschüler haben", sagt Hermann Dollak, Schulleiter des Graf-Zeppelin-Gymnasiums. Und er meint damit nicht die Eltern, auf die das teilweise wohl auch zutrifft, sondern die Schulen. Immerhin ist das Abitur derzeit an zwei staatlichen und zwei privaten Häfler Schulen absolvierbar, Tendenz steigend. Zuletzt hat die private Bodenseeschule ein Sozialpädagogisches Gymnasium eingerichtet. Die Gemeinschaftsschule Graf Soden hofft, zum Schuljahr 2020/21 eine gymnasiale Oberstufe anbieten zu können.

Hinzu kommen die vier Beruflichen Gymnasien in Friedrichshafen, die zwar beim Landkreis angesiedelt sind, dennoch aber von vielen Häfler Kindern besucht werden. "Die zunehmende Konkurrenz spüren wir vor allem durch die beruflichen Gymnasien", sagt Dollak, "in den Klassen 9 und 10 wechseln einige." Die Gründe kennt Angelika Seitzinger, Leiterin des beruflichen Gymnasiums Droste-Hülshoff-Schule, gut. "Zum einen wollen sich viele in der Oberstufe schon in Richtung Beruf spezialisieren", sagt sie, "zum anderen meinen einige, das Abi wäre bei uns leichter." Ist es das? "Nein", sagt Seitzinger lachend, "aber die Jugendlichen machen es in drei Jahren und können sich ihre Neigungsfächer wählen." Der Anmeldeschluss für die beruflichen Gymnasien war bereits, die Droste-Hülshoff-Schule hat erneut fünf neue Klassen zum Schuljahr 2017/2018. "Wir sind mehr als voll", so Seitzinger.

Dass viele Eltern auch fast sechs Jahre nach Einführung der achtjährigen Gymnasialzeit (G 8) noch Angst haben, ihr Kind zu überfordern, weiß Dollak. "Das wird immer so hochgefahren", meint er, "aber G 8 ist gut machbar." Zumindest für Kinder, die eine "entsprechende Grundschulempfehlung" hätten. Obwohl die Grundschulempfehlung nicht mehr verbindlich ist, habe er die Erfahrung gemacht, dass die meisten Eltern "vernünftig" seien und im Zweifelsfall in das Testverfahren gingen. Scheitert ein Kind in den ersten Jahren auf dem Gymnasium, läge das auch nicht immer an der nicht vorhandenen Empfehlung. "Manche Kinder tun sich mit der Umstellung von einer kleinen Grundschule auf eine große Schule sehr schwer", sagt Dollak.

Die "Rückläufe" kommen dann vor allem in den Klassen 6 bis 8 vom Gymnasium auf die Häfler Realschulen. "Die müssen wir allerdings dann manchmal auch ablehnen, weil die Klassen voll sind", erklärt Sabine Schuler-Seckinger, Leiterin der privaten Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth. So wie die Bodenseeschule auch, sucht sich St. Elisabeth seine Schüler selbst aus, das Verfahren läuft jedoch parallel zu dem der staatlichen Schulen. Silvia Bormuth, Leiterin der Realschule Ailingen, stellt in diesem Jahr weiter eine große Unsicherheit bezüglich des neuen Realschulkonzepts, das die Landesregierung zum Schuljahr 2016/2017 eingeführt hat, fest. In der Orientierungsstufe (5. und 6. Klasse) wird auf Realschulniveau (M-Niveau) unterrichtet, später gibt es eine Differenzierung zwischen Hauptschul- und Realschulniveau und die Möglichkeit, beide Abschlüsse zu machen. "Viele Eltern dachten, wir sind nun die neue Hauptschule mit Werkrealabschluss", sagt Bormuth, "aber das ist natürlich nicht so." Ihr Credo: "Wo Realschule drauf steht, ist auch Realschule drin." Zum Schuljahr 2017/2018 will die Realschule Ailingen erstmals eine reine Bläserklasse in anbieten.

An der Gemeinschaftsschule Schreienesch hingegen setzt man auf auf einen neuen Sportzug. "Unsere Schüler haben mindestens fünf Stunden Sport pro Woche", erklärt Schulleiter Thomas Strobel, "wir wollen in Kooperation mit Vereinen ein breites Angebot schaffen."

Wo Häfler Schüler lernen