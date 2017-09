Friedrichshafen Auf der Suche nach Gesangstalenten: DSDS-Castingtruck macht Station in Friedrichshafen

Der Castingtruck der Fernsehshow "Deutschland sucht den Superstar" macht Station am Romanshorner Platz. Einige 16- bis 30-Jährige stehen trotz Regen bereit und stellen sich der Jury vor.

Die Menge ist klein, doch der Elan ist groß. Selbst nach der 15. Staffel scheint DSDS – Deutschland sucht den Superstar – für manche noch wirklich interessant zu sein. Manch anderen interessiert es eher, einmal bei einem Casting dabei gewesen zu sein. Wenn es, in Form eines Trucks, fast vor der Haustüre hält, ist dies natürlich die ultimative Gelegenheit, um sein Glück zu versuchen.

Um 14 Uhr ist es endlich soweit, die ersten Teilnehmer kommen. Selbst eine Gruppe junger Leute in Tracht verliert sich auf dem Weg zum Oktoberfest vor dem Truck und trällert zum Einstimmen erst mal ein Ständchen auf Bayrisch. Dies scheint die angespannte Stimmung bei den Bewerbern etwas zu lockern und die Ersten trauen sich in die Höhle des Löwen. Mit Personalausweis und drei ausgewählten Songs geht es zur Anmeldung und dann in den Wartebereich.

Katharina Obermaier versucht spontan ihr Glück bei der Castingtour. Ob sie realistische Chancen hat weiß sie noch nicht, dennoch wissen sie und ihre Freundinnen, dass sie singen kann. Katharina steht das erste Mal auf einer Castingbühne, scheint aber guter Dinge zu sein, denn sie erzählt: "Ich wollte schon immer mal bei einem Casting mitmachen. Zu gewinnen wäre natürlich der Traum." Trotz der Begeisterung schwingt auch etwas Kritik mit: "DSDS ist eine gute Show, aber verbesserungswürdig. Es wird zu viel in den Dreck gezogen."

So ähnlich denkt auch die Teilnehmerin Andrea Dragoesco. "DSDS ist immer noch interessant, aber es ist viel Show dabei, was ich nicht so gut finde." Bei diesem Thema gehen jedoch die Meinungen auseinander. "Es ist interessant, DSDS anzuschauen. Ich finde es ganz cool, dass manche ihren Traum verwirklichen können", so die Meinung von Vanessa Mae Ehlert. Sie hat sich schon einmal bei "Das Supertalent" beworben und will es nun bei DSDS versuchen.

Ebenso ist auch Florian Hasler ein Fan von DSDS und verfolgt die Sendung seit Jahren. Er sagt: "Manchmal ist die Show weniger gut und manchmal mehr. Letztes Jahr war sie sogar ziemlich gut. Es ist eine erfolgreiche Castingshow mit tollen Reisen." Gestern ist er zwar nicht weitergekommen, aber ihm wurde empfohlen, es nochmal beim Casting in Salzburg zu versuchen. Somit bleibt die Hoffnung für ihn und seine Familie, die ihn als Unterstützung begleitet, bestehen. Für Florian wäre es ein Meilenstein, bei DSDS zu gewinnen, "denn mit Musik durchstarten, ist etwas ganz Besonderes".

Can Kemer hat sich heute auch ganz spontan zum Casting angemeldet. Er will es mit der Musik weit bringen. Das ist sein Traum. Seit er 13 Jahre alt ist, macht er Musik und hat sogar schon ein eigenes Album aufgenommen. Er findet es super, dass inzwischen auch andere Musikrichtungen wie Hip-Hop akzeptiert werden. Würde er bei DSDS gewinnen, würde für ihn ein Traum in Erfüllung gehen.

Laut DSDS geht es nach der einmonatigen Castingtour für jene Teilnehmer, die weitergekommen sind, in mehrere deutsche Städte, wo sie vor der DSDS-Jury auftreten dürfen. Diese Jurycastings werden voraussichtlich ab Mitte Oktober aufgezeichnet und auch später im Fernsehen zu sehen sein.