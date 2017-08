Friedrichshafen Auf der Flucht vor einer "Scream-Maske": 51-Jähriger stürzt in Pool

Auf der Flucht vor einer "Scream-Maske": 51-Jähriger stürzt in Pool

Nachbarschaftsstreitigkeiten dürften nach Polizeiangaben Hintergrund eines kuriosen Vorfalls am späten Montagabend in Friedrichshafen sein.

Ein Mann, der laut Polizeibericht offenbar von einer Person mit einer aus der Horrorfilm-Reihe "Scream" bekannten Maske erschreckt wurde, ist am Montag gegen 23.30 Uhr auf der Flucht in einen Pool gefallen. Der alkoholisierte 51-Jährige, der sich selbst wieder retten konnte, habe zuvor im Garten eines Hauses an der Meistershofener Straße geschlafen, heißt es weiter. Eine Suche nach dem nur vage beschreibbaren Maskenträger verlief negativ.