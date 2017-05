Friedrichshafen Auf dem Pferd zu Youtube-Stars

Die Schülerinnen Tanja Riedinger und Bettina Rittler aus Friedrichshafen sind beste Freundinnen – und haben mit ihrer Andalusier-Stute eine große Internet-Fangemeinde, darunter allein 217.000 Instagram-Follower. Der SÜDKURIER spricht mit den beiden 18-Jährigen über ihre Leidenschaft.

Im März wart ihr bei der weltgrößten Pferdemesse, der Equitana in Essen, in einem Showprogramm mit dem Titel "Internet Stars" zu sehen. Nachdem der Moderator die Zuschauer bat, aufzustehen, die euch aus dem Internet kennen, stand geschätzt die halbe Halle. Wie war das für euch?

Bettina: Die Atmosphäre war richtig toll. Es waren etwa 4000 Leute in der Halle. Wir hätten nie erwartet dass so viele aufstehen. Das war schon sehr beeindruckend.

Es gibt ein Video, in dem man Tanja als vielleicht Zwölfjährige auf Stute Estella sieht – harmonisch sah das noch nicht aus.

Tanja: Ja, aller Anfang ist schwer. Wir haben Estella dreijährig aus einem Reitschulbetrieb rausgekauft und sie hatte schon einiges mitgemacht in ihren jungen Jahren. Wir waren oft frustriert, weil es anfangs gar nicht geklappt hat.

Wie habt ihr die Kurve gekriegt?

Tanja: Wir haben eine Reitlehrerin gefunden, die sich an den alten Reitmeistern orientiert. Sie hat uns gezeigt, wie wir mit Estella so arbeiten können, dass es gut für sie ist und kein Kampf daraus wird. Nebenbei haben wir angefangen, sie in der Freiheitsdressur auszubilden.

Das musstet ihr auch erst einmal lernen.

Tanja: Das hat uns vor allem Estella gezeigt. Es hat anfangs sehr oft nicht geklappt. Über die Jahre hat sie uns gezeigt, wie wir sie motivieren können. Heute macht es ihr und uns viel Spaß. Aber ich habe natürlich auch ein paar Bücher zu dem Thema gelesen.

Wie viel Zeit nimmst Du Dir für Estella?

Tanja: Ich trainiere fast jeden Tag mit ihr. Natürlich mache ich auch mal eine Woche oder zwei Ferien. Pausen sind ja auch mal gut fürs Pferd.

Bettina: Estella lebt in einer festen Herde und ist viel auf der Weide. Wo genau, möchten wir nicht öffentlich machen. Die pferdegerechte Haltung ist uns sehr wichtig und spiegelt sich auch in ihrem Verhalten und beim Training.

Tanja, manche Sachen die du machst – Rückwärtssalto vom Pferderücken oder Handstandüberschlag über das liegende Pferd – sind ziemlich akrobatisch. Bist Du auch Turnerin?

Tanja: Ich habe ziemlich viel selber probiert, schon seit ich klein bin. Manchmal gehe ich zum "Tricking"-Training – da übe ich dann solche Sachen.

Tretet ihr öfter vor Publikum auf?

Bettina: Immer mal wieder. Wir sind zum Beispiel schon in Graz aufgetreten oder waren 2016 bei einem Wettbewerb der Zeitschrift Cavallo zum Thema "Kumpel Pferd" in Mönchengladbach. Tanja und Estella haben den zweiten Platz gemacht. Wir haben mit Estella auch schon eine kleine Geschichte verfilmt und kamen damit beim Pferdfilmfestival "Equinale" in Wien 2016 auf den ersten Platz. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wir wollen dieses Jahr noch mehr Filme in der Art machen. Dieses Jahr gehören wir bei der "Equinale" zur Jury.

Ihr postet viele Videos über eure Entwicklung, besondere Erlebnisse, das Training. Wie hat das alles angefangen?

Bettina: Schon vor sieben Jahren haben wir viel Spaß daran gehabt, Fotos und Filme im Stall zu machen. Dann haben wir einfach mal einen Youtube-Kanal eingerichtet und ein paar Videos eingestellt. Am Anfang hatten wir genau einen Abonnenten, das waren wir selber. Lange ist gar nichts passiert, dann wurden wir von größeren Youtubern entdeckt, getaggt oder verlinkt. Dann wurden es immer mehr Abonnenten, irgendwann ging das exponentiell. Geplant war das so nie.

Was habt ihr von eurer Präsenz im Internet?

Bettina: Wir kommen in Kontakt mit vielen, die ähnliche Interessen haben. Der Austausch macht uns sehr viel Spaß. Manche haben wir schon besucht, oder sie haben uns besucht. Mit einigen sind wir auch schon richtig gut befreundet. Auch auf Pferde-Events erkennen uns inzwischen sehr viele Leute. Auf der Equitana wurden wir etwa alle fünf Minuten angesprochen.

Ich habe euch noch nicht in der Show bei der Pferd Bodensee gesehen.

Tanja: Es könnte gut sein, dass wir nächstes Mal dabei sind. Wir wurden schon gefragt, ob wir bei der Pferdegala auftreten wollen.

Das Abi steht vor der Tür. Was wollt ihr danach machen?

Tanja: Im Mai bekommen wir erst einmal für drei Monate einen amerikanischen Mustang zur Ausbildung. Wir haben uns für das "Mustang Makeover" beworben und wurden ausgewählt. Fünfzehn Trainer sind dabei, jeder bekommt einen von 15 aus den USA importierten Mustangs zugelost.

Frage: Um was geht es dabei?

Bettina: Den Mustangs aus staatlichen Auffangstationen soll geholfen werden, indem man sie auch in Deutschland als Reitpferde bekannter macht. Ich denke, wir können von dem relativ unberührten Pferd auch sehr viel lernen. Ziel der Ausbildung soll sein, Vertrauen herzustellen und möglichst zur Harmonie mit dem Pferd zu kommen. Nach drei Monaten werden alle Mustangs in Aachen von ihren Trainern vorgestellt und unter ausgewählten Bietern versteigert.

Wie geht es für euch weiter?

Bettina: Danach wollen uns auf jeden Fall auch in der Reiterei weiterbilden: dabei wollen wir auch ins Ausland gehen, rumreisen und von Pferdeleuten dort lernen. Dann wollen wir anfangen zu studieren – gerne etwas in Richtung Medien, aber vielleicht ändert sich das bis dahin auch noch. Von der Arbeit mit Pferden zu leben, ist schwierig – und wir wollen ja auch nicht den Spaß daran verlieren.

Zur Person

Tanja Riedinger und Bettina Rittler wohnen in Friedrichshafen, sind 18 Jahre alt, stehen kurz vor dem Abitur und sind beste Freundinnen seit der 5. Klasse. Zusammen mit der zehnjährigen Andalusier-Stute Estella sind sie einer großen Internet-Fangemeinde als Team "Nativehorse" bekannt. Mehr als 217 000 Abonnenten haben sie auf Instagram, ihre Youtube-Videos erreichen fünfstellige Zuschauerzahlen. "Nativehorse" sind auch bei professionellen Pferdefotografen als Modelle gefragt. Im Mai wartet eine neue Herausforderung auf sie: Als Trainer wollen sie mit einen frisch aus den USA importierten Mustang ausbilden. (gik)