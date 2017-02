Friedrichshafen Auf Worte endlich Taten im Fallenbrunnen folgen lassen

Friedrichshafen wählt: Stefan Hener vom Culturverein Caserne wünscht sich eine Professionalisierung der Kulturszene im Fallenbrunnen

Vor zwei Jahren lag das erste Konzept im Rathaus vor, bis heute hat sich beim Thema Professionalisierung der Kulturszene nichts getan. "Wir warten", sagt Stefan Hener, Vorsitzender des Culturvereins Caserne. Von seinem künftigen Oberbürgermeister wünscht er sich eine rasche Entscheidung. Grundsätzlich erkenne die Stadt die Arbeit der kulturschaffenden Vereine im Fallenbrunnen an und unterstütze sie, doch es fehlen ein zentraler Anlaufpunkt und eine klare Konzeption für alle Beteiligten. Das soll eine hauptamtliche Stelle richten. Hener hofft auf eine Professionalisierung noch in diesem Jahr, das Potential sei rießig.

Wenn Stefan Hener seinen Wunschzettel schreiben darf, hat er im ersten Moment bestehende Themen im Sinn: "Ich wünsche mir, dass uns die Unterstützung mindestens in dieser Höhe weiter zugesagt wird." Denn von der jährlichen Finanzspritze bezahlen sie die halbe Arbeitsstelle im Büro sowie eine 450-Euro-Kraft. Ein bekanntes Thema sei auch, dass in der ehemaligen Kaserne, die der Stadt gehört, einige bauliche Maßnahmen nötig sind – die Außenfassade blättere beispielsweise bereits seit Jahren ab, in der Toilette hätten sie Probleme mit Feuchtigkeit. Erste Schritte würden unternommen, doch es seien deutlich mehr nötig. Und das in einem Umfang, den Pächter oder Mieter nicht allein leisten können.

Drängendster Wunsch des Vereinsvorsitzenden ist aber die Professionalisierung, um die Kulturangebote "jetzt auf richtige Beine zu stellen", wie er sagt. "Es passiert hier allerlei", fasst Hener das Angebot der freien Kulturszene im Fallenbrunnen zusammen. Ideen gebe es genügend, es fehle aber eine zusammenhängende Konzeption und ein Management. Im vergangenen Jahr hätten die Vereine schon viel besser zusammengearbeitet, dennoch gebe es mitunter Reibungsverluste. Er nennt als Beispiel eine Party im benachbarten Restaurant, die zeitgleich mit einem ruhigen Sprechtheater geplant sei – das lasse sich mit einer Koordinationsstelle vermeiden.

Und: Auch die Zeit der Ehrenamtlichen ist endlich. Die Helfer seien sehr motiviert und engagiert, doch eine hauptamtliche Stelle könne weitere attraktive Angebote ermöglichen. Hener denkt laut an eine Jugend-Bühne, wo Poetry-Slam-Lyriker oder lokale Bands einen Platz finden würden.

Noch 27 Tage

