Friedrichshafen Auf Schüler-Messe "vocatium Bodensee" Weichen für Beruf stellen

2750 Schüler aus der ganzen Region haben sich bei der Messe "vocatium Bodensee" im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus über Berufsbilder, Ausbildungsplätze und Studienfächer informiert. Die Schüler knüpften Kontakte zu Firmen, Behörden oder Hochschulen. Über 7000 Gespräche sind schon verabredet.

Friedrichshafen – "Gibt es bei der Polizei auch einen Flugdienst?", fragt ein Schüler aus Ravensburg. "Schon, aber der ist mit der Kommissarsdienst verbunden", antwortet Joachim Biller am Infostand des Polizeipräsidiums Konstanz. "Dann wirst du zum Auswahlverfahren zugelassen und kannst die Ausbildung zum Flugdienst machen." Sein Kollege Andreas Bender berät einen anderen jungen Mann. "Was für Berufsbilder gibt es, wenn ich die Polizeihochschule abgeschlossen habe?", fragt der. "Polizist, du bist dann universal einsetzbar für die gehobene oder höhere Laufbahn", antwortet Bender. "Du beginnst mit der Grundausbildung, dann folgen drei Jahre Studium in Villingen-Schwenningen."

Der Stand der Polizei gehört zu den besonders gefragten bei der Berufsorientierungs-Messe "vocatium Bodensee". "Wir haben an den zwei Tagen 123 Gesprächstermine", sagt Bender. "Die meisten Jugendlichen sind gut vorbereitet. Bisher war noch niemand da, bei dem ich gesagt hätte, das geht nicht", ergänzt Biller.

Neben der Polizei sind Informationen zu Auslandsaufenthalten sowie den Berufsbildern Industriemechanikern und Industriekaufmann besonders beliebt. "Bei den Studiengängen stehen Humanmedizin und Lehramt an Gymnasien ganz oben", sagt Nora Netzer, die für das IfT (Institut für Talententwicklung) die "vocatium Bodensee" betreut. 79 Aussteller sind ins Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus gekommen, um sich vorzustellen und den Kontakt zu zukünftigen Auszubildenden oder Studierenden zu suchen: Unternehmen, Hochschulen, Akademien und Beratungsinstitute. 2750 Schüler aus der ganzen Region haben sich angemeldet und Termine vereinbart.

"Im Februar haben wir Schulbesuche gestartet und Schülerinnen und Schüler persönlich über unser Angebot informiert", sagt Netzer. Das Institut für Talententwicklung lädt ein Jahr vor dem Schulabschluss ein, also je nach Schultyp in der achten oder neunten Klasse oder in der Kursstufe eins. Sie bekommen eine Liste mit allen vertretenen Ausbildungsberufen und Studiengängen und können sich für vier Gespräche anmelden. 7001 Termine sind so zustande gekommen. Spontane Begegnungen sind jederzeit gewünscht und möglich.

"Das Besondere für die Schüler ist, dass sie ihre kommunikativen Fähigkeiten trainieren und Informationen austauschen können", sagt IfT-Geschäftsführerin Jasmin Dietz. Svenia Bormuth, Leiterin der Realschule Ailingen, hat auf der Messe ehemalige Schüler getroffen, die jetzt für ihren Beruf werben. "Da ist die Schwellenangst gleich niedriger, wenn Schüler mit ehemaligen Schulkameraden sprechen können."

Bürgermeister Andreas Köster ist einer der Schirmherren der Messe. "Ich wünsche mir, dass wir alle Schülerinnen und Schüler mit einer Ausbildung oder einem Studienplatz versorgen", sagt er. Jugendliche und Schüler anzusprechen sei nicht leicht, hier sei die Niedrigschwelligkeit der Messe hilfreich. Schließlich fehlten in der ganzen Region Fachkräfte, im Ingenieur- wie im Sozialbereich.

Das Versorgungsunternehmen Franz Lohr aus Ravensburg kommt seit Jahren her – aus gutem Grund: "Im vergangenen Jahr hatten wir zum Beispiel ein sehr gutes Gespräch am ersten Tag. Am zweiten kam der Jugendliche mit Bewerbungsmappe und heute ist er Auszubildender bei uns", sagt Personalreferentin Regina Reiß. Die Firma kooperiert auch für das Projekt "Einblick: Betriebe" mit dem Institut für Talententwicklung.