vor 2 Stunden Mona Lippisch und Toni Ganter Friedrichshafen Auf Baustellentour durch Friedrichshafen

Die Arbeiten für das Sportbad in Friedrichshafen liegen im Zeitplan und auch am Bildungshaus in Berg laufen die Rohbauarbeiten. Wie es auf den beiden und weiteren Baustellen in Friedrichshafen aussieht, lesen Sie hier.