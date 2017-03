Friedrichshafen Asylbewerber hält Polizei in Friedrichshafen auf Trab

Gefährliche Körperverletzung, Diebstahl mit Waffe, räuberische Erpressung – am Montagabend musste die Polizei gleich mehrfach in die Äußere Ailinge Straße und die Gemeinschaftsunterkunft in der Schwabstraße ausrücken.

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 24-jähriger Asylbewerber, der nach Polizeiangaben stark betrunken für ordentlich Ärger gesorgt hatte. Gegen 17.30 Uhr wurde der Mann in einem Einkaufsmarkt in der Äußeren Ailinger Straße von einem Detektiv aufgegriffen, weil er Toilettenartikel, Lebensmittel und Tabak im Wert von rund zehn Euro mitgehen lassen wollte. Dabei hatte er ein geöffnetes Klappmesser griffbereit in der Hosentasche. Die Polizei nahm den Mann nicht mit auf das Revier, traf aber kurze Zeit später in der Gemeinschaftsunterkunft Schwabstraße wieder auf ihn, als es dort zu einem Angriff mit einem Messer kam. Nun war der 24-Jährige aber offenbar nicht Täter, sondern Opfer.

Er sagte den Streifenbeamten, dass er und sein 29-jähriger Freund von einem 42-Jährigen und dessen Bekannten von einem Messer bedroht und angegriffen worden sei. Der 42-Jährige war nicht mehr vor Ort, als die Polizei kam. Zeugen sagten jedoch aus, dass der 24-Jährige versucht hatte, die Zimmertür des 42-Jährigen aufzubrechen – und sich hierbei verletzt hatte. "Was dort genau los war, wissen wir nicht, da der 24-Jährige total betrunken war", erklärt Polizeisprecher Fritz Bezikofer auf Nachfrage. Die Polizei stellte drei Promille bei ihm fest.

Doch statt sich ins Bett zu legen und auszunüchtern, rastete der junge Asylbewerber vollends aus. Schließlich soll er später einen 31-Jährigen geschlagen, mit einem Taschenmesser attackiert und mit dem Tode bedroht haben, um an Zigaretten zu kommen. Der verletzte 31-Jährige konnte flüchten, musste aber im Klinikum Friedrichshafen unter Vollnarkose behandelt werden. Der 24-Jährige ist weiterhin auf freiem Fuß. Vorfälle wie diese gebe es häufiger in der dortigen Gemeinschaftsunterkunft, so der Polizeisprecher. "Wir sind fast täglich dort", bestätigt er.