Friedrichshafen Asylbewerber Amir Nawaz hofft auf Rücknahme seiner Abschiebung

Der 26-jähriger Asylbewerber Amir Nawaz arbeitet derzeit beim Friedrichshafener Unternehmen TN-Hausmeisterservice. Er hat eine Ausbildung in Aussicht. Vor einigen Tagen bekam er einen Abschiebungsbescheid. Nun hoffen Nawaz und dessen Chefin, das das Ganze doch noch gut endet, und er bleiben darf.

Als Amir Nawaz in Pakistan aufbrach, hatte der damals 14-Jährige nur zwei Wünsche: Er wollte zu einer Familie gehören und in Sicherheit leben. Jetzt ist Nawaz 26 Jahre alt. Nach seiner Flucht aus Pakistan hat er lange Zeit im Iran, in der Türkei und in Griechenland gelebt. Als Schiffsarbeiter, auf Baustellen, bei der Oliven-Ernte und auf einer Hühnerfarm – Nawaz hat sich mit allerlei Arbeiten durchgeschlagen. Doch wirklich angekommen ist er erst in Deutschland. "Hier dachte ich, gibt es eine bessere Chance zu leben. Und das stimmt. Du hast ein gutes Leben, du hast Schutz", sagt der Asylbewerber im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Seit zwei Jahren lebt der 26-Jährige im Bodenseekreis. Die erste Zeit verbrachte der Pakistani in Kressbronn, dann wohnte er in Markdorf und seit Juli lebt er in einer Wohngemeinschaft in Friedrichshafen. Ihm geht es gut, er fühlt sich sicher. Eine Familie hat er auch gefunden: die Firma, für die er arbeitet – TN-Hausmeisterservice. Es könnte alles in Ordnung sein. "Am 17. Juli kam der Bescheid. Die haben gesagt, ich darf nicht bleiben. Ich soll im August gehen", sagt Nawaz und ist den Tränen nahe. Der große junge Mann muss seine Brille absetzen. Er reibt sich die Augen. Der Staat hat ihm einen Abschiebungsbescheid erteilt. Eine Flüchtlingseigenschaft sei nicht gegeben, heißt es in dem Schreiben. "Deswegen wurde der Antrag auf Asyl abgelehnt", sagt Marion Wagner, zuständig für Angestellte des TN-Hausmeisterservices und Chefin der Partnerfirma ASL. Vom Landratsamt war bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu bekommen.

Wie Nawaz erzählt, kann er nicht zurück in die Heimat. Seine Familie habe ihn abgeschoben und rede nicht mehr mit ihm. Seine Nachbarn wollten ihn umbringen. "Alles wegen einem Streit", erzählt der junge Mann mit stickiger Stimme. Als Kind sei er von eben diesen Nachbarn entführt worden, was für Nawaz der Auslöser zur Flucht war. "Sie haben gesagt, sie machen mich tot. Damals war ich 14", sagt der Asylbewerber. Seit November vergangenen Jahres arbeitet der 26-Jährige bei der Häfler Firma TN-Hausmeisterservice. Was mit einem Minijob begonnen hat, sollte im April zu einer Vollzeit-Beschäftigung werden. Wegen eines schriftlichen Formfehlers musste Nawaz mit der Vollzeit-Arbeit allerdings bis zum Juni warten. "Amir verbessert seine Sprachkenntnisse jeden Tag. Wir nehmen ihn auch außerhalb des Unternehmens mit und zeigen ihm unsere Kultur", sagt Wagner. Für sie gehört der junge Pakistani bereits zur Familie. "Ihn zu verlieren, würde nicht nur im Unternehmen, sondern auch auf menschlicher Ebene schmerzen", gibt die Chefin zu.

Sollte es zur Abschiebung von Nawaz kommen, ist es für Wagner die zweite Abschiebung eines angestellten Asylbewerbers. Im Juli 2016 musste der Albaner Elton Sulaj das Land verlassen. Dieser hatte zwar einen Ausbildungsvertrag mit dem Unternehmen, aber genau wie bei Nawaz wurde der Asylantrag abgelehnt. "Ich verstehe das nicht. Unser Land braucht doch Arbeiter. Warum lassen wir die Leute dann überhaupt rein, wenn keine Chance auf Bleiben besteht?", fragt sich Wagner. Doch die Chefin gibt sich optimistisch: "Sulaj darf bald zurückkommen. Unser Anwalt ist im Gespräch mit den Behörden. Und wir glauben fest daran, dass Amir auch anerkannt wird."

Das sagt das Gesetz