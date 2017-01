Friedrichshafen Arbeitskreis Barrierefrei löst sich auf und zieht Bilanz

Viel in Sachen Barrierefreiheit erreicht, doch bleiben etliche offene ProjekteMitglieder setzen große Hoffnungen auf neuen Behindertenbeauftragen Freddy PfleidererVon der Stadt hätte sich die Vereinigung mehr Anerkennung gewünscht.

Es ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ein lange Liste an Erfolgen, die der Arbeitskreis (AK) Barrierefrei bei seinem letzten Pressegespräch vorgelegt hat. 22 Punkte zur Verbesserung der Barrierefreiheit in Friedrichshafen sind aufgeführt: Lifte, Parkplätze, Rampen, Wege, eine wirklich große Anzahl an Projekten, die angestoßen oder begleitet wurden. Und doch löst sich der AK nun auf. Nicht, weil die Aufgaben ausgegangen wären, im Gegenteil zeigte sich beim Abschiedstreffen, wie viel noch zu tun ist. Dafür ist nun aber jemand anderes zuständig: Freddy Pfleiderer, der im Dezember zum ehrenamtlichen Behindertenbeauftragen der Stadt bestellt wurde.

"Das Thema ist damit näher an die Stadt gerückt", erklärt AK-Sprecher Alfred Waibel die Auflösung. In Pfleiderer, der an dem Gespräch zur Auflösung aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, setzt man große Hoffnungen: Die "Rolle des Bittstellers", in der sich der AK oft sah, soll Geschichte sein. Ein gelegentlicher Dank von Stadt und Gemeinderat für das Wirken zum Nulltarif fehlte dem Arbeitskreis Waibel zufolge in all den Jahren. "Wir hoffen, dass es einen Ruck geben wird beim Thema Barrierefreiheit", sagt Waibel mit Blick auf die neu geschaffene Stelle. Gemeinsam mit Richard Reuter und Winfried Renner, zwei weiteren Gründungsmitgliedern, schloss Waibel am Dienstag das Kapitel AK Barrierefrei.

23 Behindertenparkplätze, acht Rampen, 38 verbesserte Wegübergänge in Ailingen oder 14 Rollstuhl-Zuschauerplätze in der ZF-Arena sind nur einige der Dinge, die der AK während seines zehnjährigen Bestehens erwirkt hat. Große Errungenschaften sind auch eine verbesserte Barrierefreiheit der Bäder und selbstöffnende Türen im Graf-Zeppelin-Haus oder im Zeppelin Museum. Im Museumsrestaurant fand das Gespräch zur Auflösung statt. Mit dem dortigen, neu gestalteten Behinderten-WC war der AK bei der Betrachtung insgesamt zufrieden.

Es gibt aber auch viele noch offene Projekte. Über das Schwerwiegendste "lohnt es sich schon gar nicht mehr, sich aufzuregen, das ist vergeblich", wie es Waibel ausdrückt. Er meint den Häfler Bahnhof und dessen unklare Zukunft. Frühestens 2019 oder 2020 könnte sich hier laut Absichtserklärungen der Bahn etwas tun in Sachen Barrierefreiheit. Ohne große Perspektive auf Verwirklichung ist wegen seiner Kosten auch ein separater Aufzug im Zeppelin Museum. Die rund 130 000 Euro teure barrierefreie Umgestaltung des Aufgangs vom Adenauerplatz zum Rathaus und der Nikolauskirche wartet zudem ebenso auf Umsetzung wie der Umbau des Häfler Strandbad. Hier ist Menschen im Rollstuhl der Seezugang alleine nahezu unmöglich. Auch das Kopfsteinpflaster in der Fußgängerzone bleibt ein Dauerthema: "Dagegen haben wir Rollstuhlfahrer prinzipiell nichts, nur muss es immerhin glatt ausgefugt sein", erklärt Reuter. Das ist nur an bestimmten Stellen so, ein Besuch des Weihnachtsmarktes auf dem Pflaster des Buchhornplatzes ist Reuter kaum möglich.

Es bleibt viel zu tun für den Behindertenbeauftragten Pfleiderer. Seine ehemaligen Mitstreiter vom AK werden sein Wirken aufmerksam verfolgen.



Arbeitskreis Barrierefrei

Am 6. März 2007 traf sich der nun aufgelöste Arbeitskreis Barrierefrei zum ersten Mal. Behinderte Häfler wollten damit Kräfte bündeln, damit ihre Anliegen mehr Gehör finden. Einmal jährlich trafen sich die Mitglieder, unter denen anfangs auch die jetzige FDP-Stadträtin Gabriele Ajiboye-Ames war, um große Problemfelder zu besprechen und Bilanz zu ziehen. Beim letzten Treffen im Jahr 2015 versammelten sich fünf Personen. Darunter war auch Freddy Pfleiderer, der als ehrenamtlicher Beauftragter der Stadt für Barrierefreiheit nun das Erbe des Arbeitskreises fortführen und die noch offenen Projekte verwirklichen soll.