Friedrichshafen/Fortaleza Arbeiten in Fortaleza angelaufen: Landshut wird für Transport vorbereitet

Arbeiten in Fortaleza angelaufen: Landshut wird für Transport vorbereitet

Die Landshut wird derzeit für den Rücktransport nach Deutschland vorbereitet. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass die Arbeiten in Fortaleza angelaufen sind.

Die 1977 von Terroristen entführte Boeing 737 wird in Brasilien zerlegt und nach ihrer Restaurierung auf dem Gelände des Dornier-Museums in Friedrichshafen ausgestellt.

Gesprächstermin mit Außenminister und Oberbürgermeister noch offen

Nachdem sich Politiker in der Stadt seit Bekanntwerden des Projekts überwiegend zurückhaltend geäußert hatten, bot Außenminister Sigmar Gabriel Mitte August an, für Gespräche mit Oberbürgermeister Andreas Brand und Gemeinderäten erneut nach Friedrichshafen zu kommen. Solche Gespräche werde es frühestens im September geben, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Das Auswärtige Amt werde sich nach Ende der Urlaubszeit mit Brand in Verbindung setzen.