Friedrichshafen Aquaplaning: Autofahrerin landet mit Wagen in Obstwiese

Aquaplaning: Autofahrerin landet mit Wagen in Obstwiese

Die Polizei vermutet Aquaplaning als Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 12.30 Uhr bei Friedrichshafen zwischen Unterraderach und Berg ereignet hat. Eine Frau kam mit ihrem Passat von der Straße ab und landete in einer Obstwiese.

Laut Polizeibericht erlitt die Autofahrerin mehrfache Verletzungen, der Sachschaden am Passat wird auf 10 000 Euro geschätzt. Von Unterraderach in Richtung Berg fahrend, habe die 43-jährige Autofahrerin plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die Frau habe starke Lenkbewegungen gemacht. Als die Räder des Passats wieder Haftung mit der Fahrbahn bekamen, geriet der Wagen nach links von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinauf und durchbrach zwei Zäune, ehe er in einer Obstwiese zum Stillstand kam. Ein Abschleppunternehmen barg den Passat mit zwei Abschleppfahrzeugen aus der Obstwiese.