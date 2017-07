Friedrichshafen Anwohner fürchten Lärm durch Familientreff "Insel"

Wenn Kinder lachen und spielen, kann es auch mal lauter zugehen. Davor fürchten sich nun Anwohner der Scheffelstraße 31, wo der beliebte Familientreff "Insel" nach Monaten des Wartens nun zum Jahresende einziehen soll.

"Im Rahmen der Angrenzeranhörung zum Bauantrag gingen beim Bauordnungsamt Einwendungen im Hinblick auf befürchtete Lärmbeeinträchtigungen ein", bestätigt Stadtsprecherin Andrea Kreuzer. Doch die Zeit drängt, schließlich muss der Familientreff bis Jahresende aus der Alten Stadtkasse an der Friedrichstraße ausgezogen sein – und der Umbau in den neuen Räumen in der Scheffelstraße hat noch nicht einmal begonnen.

Die Stadt versucht nun, diese Anwohner zu beschwichtigen. "Vertreter des Amtes für Bildung, Familie und Sport erläuterten den Anwohnern das Betriebskonzept des Familientreffs in einem offenen und konstruktiven Gespräch. Außerdem wurde von Seiten der Stadt ein Lärmgutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis noch nicht vorliegt", sagt Kreuzer. Das Gutachten, so die Stadtsprecherin, basiere auf einer theoretischen gutachterlichen Betrachtung der "dann zu erwartenden Lärmsituation". "Wir haben vor allem kleine Kinder da, die toben doch noch überhaupt nicht so wild, wie vielleicht größere", sagt Birgit Müller, eine der ehrenamtlichen Sprecherinnen des Treffs "außerdem nutzen wir den Außenbereich auch nicht stundenlang." Wenn Eltern die Kleinkinder vormittags zum Treff bringen, könnten sie vorne auf dem Parkplatz zur Straße hin parken. "Das dürfte eigentlich auch niemanden stören", so Müller.

Laut Gesetzgeber sind Geräusche von Kindern, ob in einer Kindertagesstätte, auf dem Spielplatz oder beim Ballspielen auf der Straße, schlichtweg kein Lärm – und daher auch nicht mit Baustellen- oder Straßenlärm vergleichbar. "Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden", heißt es dazu im Bundesimmissionsgesetz von 2011. Seither sind Klagen gegen "Kinderlärm" quasi ausgeschlossen.

Und wie geht es nun beim Umbau in der Scheffelstraße weiter? "Es ist vorgesehen, dass man mit den nötigen Umbauarbeiten Mitte September beginnen kann", so Kreuzer. Der Zeitplan für die Umbaumaßnahmen sei sicher knapp bemessen, heißt es von der Stadtverwaltung, man gehe aber davon aus, dass die Umbaumaßnahmen rechtzeitig zum Jahresende abgeschlossen werden können. Alternativen gebe es derzeit nicht mehr. Ursprünglich hatte die Verwaltung auch das Max-Grünbeck-Haus, in das nun eine neue Kita ziehen soll, und die Villa Eckener im Blick. Doch beide Gebäude seien nicht "kleinkindgerecht", so die Stadtverwaltung. Für die Frauen von Familientreff gibt es allerdings noch einen Lichtblick für die Zukunft: Oberbürgermeister Andreas Brand hatte ihnen bereits vor Monaten gesagt, dass er sich den Familientreff langfristig gut im Altbau des Karl-Olga-Hauses vorstellen könnte. Diese Aussage gilt laut Pressestelle nach wie vor. "Wir würden uns wünschen, rechtzeitig für den Umbau mit ins Boot geholt zu werden, um Gestaltungsmöglichkeiten zu haben", sagt Müller.

Der beliebte Familientreff "Insel"