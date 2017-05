Die Künstlerin stellt den Zyklus "Canyonland" aus. Die Eröffnung ist diesen Freitag in der Plattform 3/3.

Im Erinnerten ist die Phantasie immer schon enthalten. Phantasie und Erinnerung durchdringen einander, denn zu erinnern heißt zu deuten, und Gedeutetes ist frei Ergänztes. Aber wie verhalten sich Erinnerung und Phantasie, wenn die Vergangenheit sich ganz handfest wieder zwischen sie mischt? Im Fall der neuen Ausstellung in der Plattform 3/3 könnte man auch sagen: wenn sie sich einstreut in Erinnerung und Phantasie? Denn die Bilder des Zyklus’ „Canyonland“ gehen zurück auf Landschaftseindrücke, die Annemarie Rudolph während einer vierwöchigen Reise durch den Westen der USA gemacht hat, und den realen Sand dieser Landschaften brachte sie in ihre Bilder ein – vom rostroten Sand aus dem Monument Valley, bis hin zu grünem Sand.

Entstanden sind Bildlandschaften, aber keine eigentlichen Landschaftsbilder. Annemarie Rudolph gliedert die bereisten Landschaften nicht in einzelnen Ansichten auf, sondern verdichtet stattdessen Aspekte des Gesehenen, schafft so Essenzen von Landschaften, die zugleich freie Assoziationen bleiben. Arizona, Nevada und Utah hat Annemarie Rudolph bereist, insbesondere diverse Nationalparks wie etwa den Grand Canyon. Die durchfurchten Gegenden finden sich auch in ihren Bildern wieder, allerdings nicht als Abbild, sondern im Sinne einer Analogie zu den Felsabbrüchen der Landschaften, die als Canyon der Phantasie wiederkehren. Annemarie Rudolph schichtet hierzu ihre Malmaterialien Steinmehl, Pigment und Sand pastos auf. Diese frei nachgeschaffene Natur von „Canyonland“ zitiert die Farbigkeit sowie die topographischen Merkmale der realen Landschaften und macht ein einziges Bild zum Inbild eines ganzen Landstrichs.

Das Einzelne steht für das Ganze, so wie auch der Sand den Landstrich in sich trägt, dem er entstammt. Einer realistischen Landschaftsdarstellung wäre eine so umfassende repräsentierende Funktion nicht möglich. Für das Ganze stehen kann eine bildhafte Darstellung nur, wenn sie sich von detailliertem Realismus löst. Diese Loslösung zu vollziehen und trotzdem mit Realien aus der Natur zu arbeiten ist kein Widerspruch, wie Annemarie Rudolph zeigt. „Die Initialzündung für die Malerei mit Naturmaterialien war eine Reise nach Island. Dort ist man den Elementen hautnah“, sagt sie und erinnert sich an eine Wanderung durch vulkanisches Gebiet: „Man sieht Feuer, Magma, Schwefel. In manchen Gebieten sieht es aus wie auf dem Mond. Und dann das Wetter, das sich innerhalb weniger Minuten ändert: der Wind, die Hitze, der Regen.“ Auf dieser Reise wurde ihr klar, dass ihre bisherige Maltechnik in Öl zur Darstellung von Natur nicht mehr ausreicht, um der elementaren Erfahrung gerecht zu werden.

Nicht nur die Malerei, auch das Reisen hat sich seither verändert. Für ihre Mitbringsel aus der Natur, die sie in ihre Bilder einarbeitet, braucht Annemarie Rudolph nämlich einen Extrakoffer. Die darin verstauten Sandproben aus den USA brachten es auf ein Gewicht von zehn Kilogramm.

Die Ausstellung wird am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr in der Plattform 3/3 im Fallenbrunnen 17 eröffnet. Zur Einführung spricht die Kunsthistorikerin Ulrike Niederhofer. Zu sehen bis 28. Mai, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.