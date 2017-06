Friedrichshafen Anmeldungen für die Beach Days in Friedrichshafen noch möglich

Anmeldungen für die Beach Days in Friedrichshafen noch möglich

Nach den Pfingstferien wird bei der zweiten Auflage der Beach Days in Friedrichshafen wieder auf Sand geschmettert und gekickt. Wer sich einen Platz bei einem der Turniere sichern will, hat jetzt noch die Gelegenheit dazu.

In gut zwei Wochen werden die rund 250 Tonnen Sand geliefert, mit denen ein Teil der Häfler Uferpromenade wieder zum Treffpunkt für Beachsportler und alle, die einfach mal mit Kollegen und Freunden Spaß auf Sand haben wollen. Die zweiten Beach Days in Friedrichshafen beginnen am Dienstag, 20. Juni. Wer bei der Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft mitmischen, beim AH-Turnier oder tags darauf beim Beachsoccer-Firmenturnier mitkicken will, hat jetzt noch die Gelegenheit, sich anzumelden.

Ob Firma oder Clique, Hobby- oder Strandbadsportler: Für den "Sparkasse Bodensee Beachvolleyball-Cup" – die Stadtmeisterschaft am Eröffnungstag der insgesamt sechstägigen Beach Days, kann sich jeder anmelden, wie Markus Dufner von der Überlinger Agentur MCD Sportmarketing erklärt. "Schon durch die Gruppenphase, die nach dem Prinzip 'jeder gegen jeden' läuft, kann sich jedes Team auf mehrere Spiele freuen." Die Vorrunde ("Jeder gegen jeden") beginnt am Dienstag, 20. Juni, um 16 Uhr, ab 18 Uhr folgen Viertel- und Halbfinale sowie die Spiele um dem dritten Platz und den Titel. Pro Team sind vier Spieler im Einsatz, darunter mindestens eine Frau und höchstens ein Ligaspieler, jedes Team kann bis zu vier Auswechselspieler mitbringen.

Das große Interesse am Beachsoccer-Tag der ersten Beach Days veranlasste Veranstalter und Ausrichter, den VfB Friedrichshafen, zu einer Ausweitung des Angebots. Gekickt wird in diesem Jahr an zwei Tagen. Zum "Autohaus Ivacic Beachsoccer-Cup" gehört neben dem Turnier für Firmenmannschaften (23. Juni) erstmals auch eines für AH-Teams (22. Juni). Beide Turniere werden um 16 Uhr angepfiffen. Die Spielzeit während der Vorrunden-Spiele beträgt neun Minuten, die Finalspiele dauern zwei Mal sieben Minuten. Pro Team sind drei Feldspieler und ein Torwart im Einsatz, die Zahl der Auswechselspieler ist nicht begrenzt.

Natürlich gibt es Pokale und weitere Preise abzustauben. Im Mittelpunkt stehen bei all den Mitmachmöglichkeiten während der "Stadtwerk am See Beach Days" aber vor allem der Spaß und das gemeinsame Erlebnis.

Informationen und Anmeldung:

Mit den Profis pritschen

Am ersten Tag der Beach Days (Dienstag, 20. Juni), gibt es gegen 20 Uhr ein Einlagespiel mit den VfB-Volleyballern und SÜDKURIER-Lesern. Wer mit den Cracks mal schmettern und pritschen will, kann sich bei der Redaktion bewerben: friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de, Stichwort Beach Days. Keine Bange, die Profis nehmen die Hobbyspieler vertrauensvoll in ihre Reihen auf, der Spaß steht im Vordergrund, nicht der Wettbewerbsgedanke.