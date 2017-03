Friedrichshafen Anmeldefrist für Schüleraustausch in Polozk endet

Für einen Schüleraustausch, der im Mai in Friedrichshafens Partnerstadt Polozk stattfindet, können sich Jugendliche bis 27. März anmelden.

Laut Mitteilung der Stadtverwaltung Friedrichshafen ist für den Zeitraum von 24. bis 31. Mai von der Stadt und der Gemeinschaftsschule Graf Soden eine Schülerreise in der Partnerstadt Polozk organisiert. Interessierte können sich bis 27. März anmelden.

Auf dem Programm stehen neben dem Besuch der Partnerschule Nr. 16 zahlreiche Sport- und Freizeitaktivitäten. Teilnehmen können Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren. Untergebracht werden sie in Gastfamilien. Vom 31. September bis 7. Oktober werde der Gegenbesuch aus Polozk in Friedrichshafen stattfinden.

Es ist vorgesehen, vom Flughafen Friedrichshafen aus nach Polozk zu fliegen. Der Gesamtpreis beträgt je nach Teilnehmerzahl rund 350 Euro pro Person. Die Stadt bezuschusst die Reisekosten mit 200 Euro pro Person. Weitere Zuschüsse werden noch angefragt.

Anmeldungen für den Schüleraustausch bei Werner Dietsche, Mail: dietsche@gsr-fn.de; außerdem bei Helene Kohlöffel, Mail: h.kohloeffel@friedrichshafen.de



Über Polozk

Polozk liegt rund 2200 Kilometer von Friedrichshafen entfernt in der Region Witebsk im Norden Weißrusslands am Fluss Dwina. Im Jahre 862 wird Polozk erstmals in einer Chronik erwähnt und ist somit die älteste Stadt Weißrusslands. Heute erinnern zahlreiche historische und kulturelle Denkmäler sowie Museen an die Blütezeit des einst mächtigen Fürstentums Polozk. Das Kloster zur „Heiligen Efrosinja“, die Brüderschule mit Buchdruck-Museum, die Sophien-Kathedrale, das Heimat-Museum, die Rote Brücke (Schlacht gegen Napoleon im Jahre 1812) und das Ökologische Zentrum zählen zu den Attraktionen der Stadt.