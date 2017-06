Friedrichshafen Anmeldefrist für Fußballturnier "Käfig Kick" läuft

Fußballspaß im Friedrichshafener Uferpark wird mit einem Turnier namens Käfig Kick am Sonntag, 25. Juni, geboten. Laut Mitteilung aus dem städtischen Jugendtreff Molke sind Anmeldungen ab sofort möglich. Die Anmeldefrist endet am 23. Juni. Als Gewinne gibt es beispielsweise Karten für ein DFB-Spiel nach Wahl.

Die Fußballspiele anlässlich des Turniers Käfig Kick werden am Sonntag, 25. Juni, ab 11 Uhr im Uferpark gegenüber vom "Beach Club" ausgetragen. Den Sieger-Mannschaften des Häfler Käfig-Kicks winken laut Mitteilung aus dem Jugendtreff Molke attraktive Preise: Zu gewinnen gibt es Karten für ein DFB-Spiel nach Wahl, einen Ausflug in den Europa-Park inklusive Fahrt sowie Gutscheine von Intersport über 75 Euro. Anmeldungen ab sofort in der Molke, Anmeldeschluss ist am Freitag, 23. Juni.

Mitkicken können alle Jugendlichen im Alter von 14 bis 25 Jahren. Zum zweiten Mal gibt es "Girls League" für 14- bis 20 Jährige. Die Jungs spielen in zwei Altersgruppen: "Boys I" (14 bis 17 Jahre), "Boys II" (18 bis 25 Jahre).

Gespielt wird in einem achteckigen Käfig in Dreier-Mannschaften ohne Torwart. Jede Mannschaft besteht aus 4 bis 5 Spielern oder Spielerinnen. Im Mittelpunkt steht der Spaß am Fußballspielen und am gemeinsamen Sporttreiben. Durch die kleine Spielfläche gibt es schnelle Ballwechsel, es entsteht ein rasantes und kurzweiliges Spiel.

Das Molke-Team und Kooperationspartner betreuen Essens- und Getränkestände sowie um die "Aloa-Bar" mit alkoholfreien Cocktails. Zudem gibt es Live-DJ-Action.

Mit dem Häfler Käfig-Kick 2017 möchten die Molke, der Stadtsportverband (SSV), die Kooperationspartner und Sponsoren für Jugendliche die Möglichkeit schaffen, sich kennenzulernen, Erfahrungen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft auszutauschen, Beziehungen aufzubauen und gemeinsame Erlebnisse zu teilen. Die Integration durch Sport ist ein Arbeitsschwerpunkt der am Fußballprojekt beteiligten Akteure und gewinnt durch die aktuelle politische Situation und die damit verbundene Aufnahme und Inklusion von geflüchteten Menschen noch an Bedeutung. Auch die Vermittlung von Werten wie Teamgeist, Fair-Play und Akzeptanz sind beim Häfler Käfig-Kick wichtig, so wird zusätzlich zum Turniersieger mit dem „Sparkasse-Bodensee Fair-Play-Pokal“ die fairste Mannschaft gekürt. Als Hauptsponsor wird die Sparkasse Bodensee die Pokale und den Fair-Play-Preis stellen. Intersport Bodenseecenter wird sich wieder mit Teilnehmerpreisen beteiligen. Jetzt gilt bereits ein Dank an die Sponsoren!

Veranstaltet wird der 5. Häfler Käfig-Kick vom Jugendzentrum Molke und vom SSV in Zusammenarbeit mit den Dezentralen Jugendtreffs PRO, OHO, Kitzenwiese und Wiggenhausen, der Mobilen Jugendarbeit und der Stabstelle Integration. Die Schirmherrschaft für das Fußball-Ereignis hat Bürgermeister Andreas Köster übernommen.

Informationen unter der Telefonnummer 0 75 41/38 67 25, auf Facebook und übers Internet: www.molke-fn.de; Anmeldungsformulare gibt’s unter www.molke-fn.de und auf Facebook.