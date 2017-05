vor 8 Minuten SK Friedrichshafen Anmeldefrist für Firmenlauf endet Anfang Juli

Ein Firmenlauf rund um die Friedrichshafener Messe findet laut Mitteilung der Veranstalter am 20. Juli statt. Der Startschuss an jenem Tag werde um 18 Uhr fallen. Bei dieser Breitensportveranstaltung stehe der Spaß im Vordergrund. Die Anmeldefrist endet am 3. Juli.