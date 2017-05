Friedrichshafen Anklage wegen versuchten Totschlags wackelt in einem Punkt

Anklage wegen versuchten Totschlags wackelt in einem Punkt

Im Prozess wegen einer heftigen Schlägerei vor der Feuerwache in Friedrichshafen gibt es bisher keinen klaren Anhaltspunkte für den Vorwurf gegen einen 27-Jährigen, dass dieser an einem gemeinschaftlich begangenen versuchten Totschlag beteiligt gewesen war. Die Schwurgerichtskammer des Ravensburger Landgerichts kämpft in diesem Verfahren mit Terminproblemen.

Friedrichshafen/Ravensburg – Vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg ging es am Dienstag weiter mit dem Prozess gegen ein Brüderpaar, 23 und 27 Jahre alt, wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags sowie einen 26-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Rechtsanwalt Daniel Mahler, Verteidiger des 27-Jährigen, stellte die Frage, warum sein Mandant wegen versuchten Totschlags an dem am 19. September 2016 gegenüber der Häfler Feuerwache verletzten 23-jährigen "Shisha Rapper" angeklagt sei. Bisher gebe es dafür keine Anhaltspunkte. Die Kammer werde dies erwägen, sagte der Vorsitzende Richter, Jürgen Hutterer.

Im Mittelpunkt der Befragungen standen zwei Ermittlerinnen. Eine war mit der Auswertung der Telefonkommunikation betraut, vor allem der WhatsApp-Gruppe "Shisha Rapper". Sie wertete auch die Daten der Smartphones des 23-jährigen Opfers und des 34-Jährigen aus, der sich an jenem Abend mit den drei "Shisha Rappern" auf dem Parkplatz getroffen hatte. Ihr Eindruck sei gewesen, dass es um eine Verabredung zu einer Schlägerei ging. Das schränkte die Kriminalkommissarin ein, die nach der Tat die Ermittlungen übernommen hatte: "Ich glaube nicht, dass eine Prügelei an diesem Abend verabredet war," sagte sie.

Auffällig ist, dass der 34-Jährige, nachdem er den 24-Jährigen von Zuhause abgeholt hatte, angeblich zunächst auf den Parkplatz der ZF-Arena wollte. Überrascht war der 34-Jährige, wie er selber erzählte, als zwei weitere "Shisha Rapper" auftauchten. In dem Zusammenhang ist auch interessant, dass die beiden Brüder an jenem Abend vier Mal vor dem Angriff an der Gruppe auf dem Parkplatz gegenüber der Feuerwache vorbeifuhren. Der Angriff erfolgt dann direkt, nachdem ein "Shisha Rapper", ein Verwandter des 24-Jährigen, nach Hause gegangen war.

Rechtsanwalt Mahler forderte Zugriff auf die gesamte Kommunikation der ausgewerteten Smartphones des 23-jährigen Opfers und des 34-Jährigen. Diese war nach Auskunft der Ermittlerinnen mit spezieller Software nach Schlüsselworten durchsucht, also nicht komplett durchgelesen oder abgehört worden. Die Smartphones der anderen Beteiligten wurden gar nicht untersucht, weil sie verschlüsselt waren, so die Auskunft.

"Bemerkenswert" findet Rechtsanwalt Achim Ziegler, Verteidiger des 26-jährigen Angeklagten, dass die Ermittlerin, nachdem ihr der Vorfall von den Beamten vor Ort übergeben wurde, nichts vom Aussageverhalten des 23-jährigen Opfers wusste. Dieser hatte sich zunächst geweigert, zur Tat etwas zu sagen. Er habe auch nichts von einem Messer an einem Schlüsselbund gewusst, dass der 34-Jährige an einem der Autos unmittelbar nach dem Streit gefunden hatte. Der Schlüsselbund war als Beweisstück eingetütet worden. Das kleine Messer war nicht die Tatwaffe, wie sich später herausstellte. Das Tatmesser und ein Schlagstock wurden auf dem Parkplatz nicht gefunden. Bei einer späteren Hausdurchsuchung beim jüngeren Bruder wurden ein Messer und ein Schlagstock entdeckt, allerdings ohne Spuren.

Nur wenige neue Informationen brachte während des Verhandlungstages die Befragung einer Bewährungshelferin zu den persönlichen Daten der Brüder. Sie hatte beide nach Verurteilungen in der Vergangenheit betreut. Eine schon Jahre alte Akte zum älteren Bruder hatte sie nicht mitgebracht. Zum anderen berichtete sie, dass die Handakten inzwischen in ein neues Computerdokumentationssystem übertragen worden seien. Diese enthalte nicht mehr alle Informationen der ursprünglichen Aufzeichnungen. Auf Nachfrage des psychologischen Gutachters, Hermann Assfalg, meinte die Zeugin, dass bei beiden kein problematisches Ausmaß an Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt worden sei. Die beiden Brüder haben bisher jede Aussage zu den persönlichen Verhältnissen und der Tat verweigert.

Terminprobleme

Die Ravensburger Schwurgerichtskammer hat terminlich mit Problemen zu kämpfen. Nach Paragraf 229, Absatz I der Strafprozessordnung darf eine Hauptverhandlung höchstens drei Wochen unterbrochen werden. Diese Gefahr besteht jedoch, wenn über den 12. Juli, den neunten und bisher letzten festgelegten Termin hinaus verhandelt werden müsste, weil dann nicht mehr alle jetzt Beteiligten Zeit haben. Sollte dies eintreten, müsste der Prozess komplett neu begonnen werden. Der Vorsitzende Richter hofft, das Verfahren am achten Verhandlungstag, 26. Juni, abschließen zu können. (wex)