Friedrichshafen Anfang Juli wird neues Frei- und Seebad Fischbach eröffnet

Einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber lange ist es nicht mehr hin bis zur Eröffnung des neuen Frei- und Seebads Fischbach: Anfang Juli soll es soweit sein. Unterdessen hat der Gemeinderat noch bei den Eintrittspreisen nachgebessert.

Die Eröffnung des neuen Frei- und Seebads Fischbach soll "Anfang Juli" stattfinden. Das sagte Reinhard Friedel, Leiter des Amts für Bildung, Familie und Sport, am Montag im Gemeinderat. Einen genauen Termin will die Verwaltung dieser Tage bekanntgeben. "Das Bad liegt in den letzten Zügen, der Innenausbau ist Ende Juni fertig", sagte Friedel. Die meisten Becken sind schon voller Wasser, der Wasserpilz sprudelt schon. Arbeiter sind derzeit auch noch damit beschäftigt, die Außenanlagen herzurichten.

Bei der Sitzung am Montag hat der Gemeinderat die Eintrittspreise festgelegt mit kleinen Korrekturen gegenüber früheren Planungen: So wird die Familienkarte nicht 10, sondern 9 Euro kosten, Erwachsene zahlen für die 17-Uhr-Karte statt 3 nun 2,50 Euro. Wie geplant wird die normale Einzelkarte 4 Euro kosten, Kinder und Jugendliche (4-18 Jahre) zahlen 2 Euro. Das Kurzschwimmerticket (zwei Stunden) wird 2 Euro kosten. Der Preis für Saisonkarten (99 Euro) wird dieses Jahr etwas billiger, weil das Bad erst im Juli öffnen wird.