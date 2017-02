Friedrichshafen Anerkennung für den Einsatz: DRK-Flüchtlingshilfe dankt Ehrenamtlichen mit einem Fest

Rund 280 Menschen engagieren sich im östlichen Bodenseekreis ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe des DRK-Kreisverbands Bodenseekreis. Gestern war es Zeit für ein Dankeschön und 130 Ehrenamtliche folgten der Einladung zum Fest im DRK-Zentrum Friedrichshafen. Der Türkische Arbeitnehmerverein setzte beim Fest die musikalischen Akzente.

Zu den Gästen gehörte Ninette Schöttle aus Meckenbeuren. Sie engagiert sich als Wegbegleiterin einer Familie mit fünf Kindern. Anfangs sei es bei ihrer Arbeit vor allem um behördliche Dinge gegangen, berichtet sie. "Die Flut der Formulare war die größte Herausforderung und teilweise hatten wir selbst Probleme, sie zu verstehen." Außerdem ist sie in der Vorbereitungsklasse an der Schule mit Kindern aller Altersstufen tätig. "Eine Lehrerin allein kann das gar nicht stemmen." Bei ihrem Engagement geht es Schöttle in erster Linie um die Kinder. "Sie haben mein Herz berührt."

Quasi vor der Haustür von Willi Bernhard liegt die Gemeinschaftsunterkunft von Kehlen, deren Helferteam er mit aufgebaut hat. Neben Behördengängen und bei Arztbesuchen unterstützt er die Flüchtlinge bei der Wohnungssuche und führt Gespräche mit potenziellen Arbeitgebern. Dabei war er aber auch schon bei zwei Abschiebeaktionen. "Das war weniger schön, zumal einer bereits einen Arbeitsplatz hatte." Für Bernhard ist der Erfahrungsaustausch wichtig. Er vermisst einen Gesprächskreis, der über die reinen Betreuungsfragen hinausgeht. "Die Themen Flucht und Fluchtursache sind ja keinesfalls abgeschlossen."

Marlies G. Weller aus Langenargen sieht sich als Unterstützerin und kümmert sich insbesondere um Familien. "Ich spiele mit den Kindern am Bodenseestrand oder bringe mal einen Kuchen mit", erzählt sie. Im Gegenzug sei sie schon oft zum Essen eingeladen worden. "Die Gastfreundschaft ist immer da." Shamila Bodenmiller aus Friedrichshafen engagiert sich als Sprachmittlerin im Sprachpool des Landratsamtes. "Ich will den Menschen einfach helfen." Sie sei selbst vor 31 Jahren nach Deutschland gekommen und wisse, wie es ist, wenn man die Sprache nicht kennt.

Seit dem 1. Januar 2015 sind 1800 neue Mitbürger in den Bodenseekreis gekommen – die einen über die Balkanroute, andere über das Mittelmeer. "Keiner verlässt ohne Not Heimat, Haus und Hof", sagte Joachim Kruschwitz, Präsident des DRK-Kreisverbands. Wohnungen suchen, Hallen ausstatten und Menschen verpflegen: Das waren Aufgaben, die es zu meistern galt. "Die Kanzlerin meinte, wir schaffen das, und uns blieb auch nichts anderes übrig, als uns um die Menschen zu kümmern." In dieser kritischen Phase seine die Ehrenamtlichen eingesprungen.

Für Yalcin Bayraktar, Leiter des Amtes für Migration und Integration im Landratsamt, ist der Bodenseekreis auf einem guten Weg. "Bei uns beginnt die Integration nicht, wenn jemand als Flüchtling anerkannt ist, sondern mit dem Tag seiner Ankunft. " Dank des täglichen Engagements der Ehrenamtlichen und Angeboten wie Deutsch-Gesprächskreisen oder Gruppenarbeit mit Kindern konnte die schwierige Situation gemeistert und der soziale Frieden in den Notunterkünften konnte weitgehend gewahrt werden, sagte Barbara Ludwig, Verantwortliche für den Bereich Flüchtlingshilfe im DRK-Kreisverband. "Wir waren immer wieder tief beeindruckt von den Menschen in den Notunterkünften, die über Monate hinweg keinen privaten Rückzugsort hatten." Ludwig berichtete von tiefen Freundschaften, die entstanden sind. "Dies zeigt, wie wichtig und sinnstiftend Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Ihnen und den geflüchteten Menschen sind."

Flüchtlingssozialarbeit

Der DRK-Kreisverband Bodenseekreis ist zuständig für die Flüchtlingssozialarbeit im östlichen Landkreis. Die Mitarbeiter betreuen derzeit 1200 Flüchtlinge aus 22 Nationen in mehr als zehn Unterkünften. Zu den Aufgaben der Flüchtlingssozialarbeit in den Not- und Gemeinschaftsunterkünften zählen unter anderem Asylverfahrensberatung, Hilfe bei Behördenkontakten, Hilfe bei der Verarbeitung von Fluchterlebnissen, Vermittlung bei Konflikten, Hilfe bei der Suche nach Arbeit oder beruflicher Qualifizierung, Beratung bei finanziellen Problemen, Anmeldung für Kindergarten und Schule und Vermittlung und Anmeldung in Sprachkurse. Außerdem sind die Mitarbeiter der Flüchtlingssozialarbeit Ansprechpartner für ehrenamtliche Helfer.

Aktuell sucht der DRK-Kreisverband dringend Arabisch und Deutsch sprechende ehrenamtlich Engagierte, die Flüchtlinge aus Syrien zum Beispiel bei der Wohnungssuche unterstützen und bei Fragen übersetzen und begleiten, die den Alltag in der neuen Umgebung betreffen. Kontakt: fluechtlingshilfe@drk-kv-bodenseekreis.de