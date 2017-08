Friedrichshafen Andreas Martin Hofmeir beim Kulturufer: Aus dem prallen Leben eines virtuosen Tubisten

Einen witzigen Abend mit dem virtuosen Tubisten und Kabarettisten Andreas Martin Hofmeir erleben die Besucher beim Friedrichshafener Kulturufer.

Kann es eine virtuose Tuba geben? Dieses große, glänzende Ding, das größte Blechblasinstrument, das nur „sieben Töne“ zu spielen hat und das irgendwo hinten im Eck eines Orchesters vor sich hin trötet. Spätestens nach diesem Augustabend mit Andreas Martin Hofmeir im Kleinen Zelt am Friedrichshafener Kulturufer weiß jeder, der dabei war: Die Tuba ist kein Underdog unter den Instrumenten! Hofmeir ist einer der virtuosesten Tubisten unserer Zeit. Aber der große, blonde Bayer, der gerne barfuß auf die Bühne tritt, ist nicht nur ein Klassikstar, Professor am Salzburger Mozarteum und Gründungsmitglied der Kultband LaBrassBanda, sondern auch Buchautor und Kabarettist mit lyrischem Gespür und viel Selbstironie. Das wird gleich zu Beginn des Abends klar, wenn er darüber sinniert, warum einer die Tuba, dieses 5,40 Meter lange, gebogene Metallrohr, als Instrument gewählt hat: „Tubist wird man, weil man für ein anspruchsvolles Instrument einfach keinen Ehrgeiz hat. Wir Tubisten sind quasi die Mitläufer unter den Musikern, wobei das auch wieder falsch ist. Denn in Mitläufer steckt das Wort Laufen. Und wir Tubisten sitzen eigentlich lieber, denn jede unnötige Bewegung ist ein Aufwand. Und Aufwand, den schätzen wir überhaupt nicht. Bei mir ist diese Neigung besonders stark ausgeprägt.“

Mit seiner musikalisch-kabarettistischen Lesung „Kein Aufwand“ besinnt er sich süffisant, valentinesk und mit trockenem Humor auf seine Erfahrungen als Tubist und Weltreisender. Und das Publikum biegt sich vor Lachen. Wie er etwa vom "Pro-Ton-Einkommen" im Sinfonieorchester erzählt: "So ein Geiger spielt um die 20 000 Töne in einer Dvorák-Sinfonie. Und die Tuba? Sieben! Die werden zwar wiederholt, aber darauf kommt es auch nicht mehr an. Und wir bekommen dafür das gleiche Geld!" Und üben muss er für diese sieben Töne auch nicht besonders, das verstehe sich ja von selbst: Nur kein Aufwand! Wenn da nur nicht die Langeweile zwischen den Tönen wäre. Hofmeir war’s dann doch zu viel. Bevor einer wie er den Aufwand betreibt, die Bücher der anderen zu lesen, schreibt er lieber selbst ein Buch: „Kein Aufwand“.

Hofmeir ist keiner, der die Backen aufbläst. Seine musikalisch-kabarettistischen Lesungen sind ein Blick in die Seelenzustände und das pralle Leben des Tubisten, der im Orchester zwar nicht die erste Geige spielt, aber an seinen Soloabenden seiner Tuba ungeahnte Töne entlockt und seinen Zuhörern kleine musikalische Offenbarungen darbietet. Wenn er die Tuba ergreift, geschieht es: eine fulminante Tonakrobatik. Wie kann man einem solchen Instrument solche Töne entlocken? Wenn er in seine Tuba bläst, die er liebevoll Fanny getauft hat, nimmt er beim Solo in kürzester Zeit derart Fahrt auf, dass man, ob Musikliebhaber oder nicht, gebannt diesem Instrument lauscht, das ansonsten doch ein Schattendasein fristet. An diesem Abend spielt er, begleitet von André Schwager an der Gitarre, brasilianische, ungarische und argentinische Klänge und selten hat man eine Tuba so sinnlich erlebt – und das nicht nur, wenn Hofmeir hingebungsvoll mit seiner Tuba einen Tango tanzt oder unter ganzem Körpereinsatz im Sambarhythmus schwingt. Eben das, was ein Tubist, der den Aufwand scheut, unter vollem Körpereinsatz versteht. Den Stuhl verlässt er dabei nicht.

Der Mann kann alles, war vor Kurzem zu lesen. Und wenn man ihn so auf der Bühne erlebt, wie er der Tuba die zartesten Töne entlockt und gefühlvolle Weisen spielt, dann ist man irgendwie berührt. Und was sagt Hofmeir lakonisch dazu: "Wer's mog, sog i immer...". Man beginnt zu ahnen, wie fulminant ein Konzertabend mit ihm als Solist sein muss.