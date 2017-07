Vom Putzlappen zu schönen Schwan: Das Theater "Flunker Produktionen" spielt im kleinen Zelt die Geschichte vom "Hässlichen Entlein"

Am Anfang ist das Ei rund und auf einen Stuhl gemalt. Und am Anfang ist das kleine Entlein eine dreckige Putzfrau, der allerlei Missgeschick passiert. Die Frau fragt in die Runde: „Soll ich euch etwas erzählen?“ So fängt auf der Bühne im kleinen Zelt des Kulturufers die Geschichte an, die der Schriftsteller Hans Christian Andersen einst über das Gefühl des Andersseins geschrieben hat. Das Theaterstück „Das hässliche Entlein“, produziert von Flunker Produktionen, begeistert am Freitag nicht nur Kinder, sondern die ganze Familie.

Es ist ein Märchen, daran lässt sich nichts ändern. Doch es ist ein Märchen, das ein Thema behandelt, das sich durch die Generationen zieht. Und das zeigt, wie es sich anfühlt, ein Außenseiter zu sein. Schauspielerin Claudia Engel lässt die Figur des hässlichen Entleins schlüpfen: Ein Putzlappen, der seine Gestalt im Laufe des Stückes immer mehr in die Form eines Schwanes verändert.

Von der Familie verstoßen, alleine, hässlich und anders – ein großes Unglück in einem kleinen Märchen. Wie Kinder ab fünf Jahren das aushalten? Mit vielen witzigen Gesten, Bewegungenm die einem „Watscheltanz“ ähneln, lustigen Geräuschen und einer einfach erzählten, ehrlichen Geschichte. Es braucht nicht viele Worte. Claudia Engel stellt die Reise des hässlichen Entleins mit Neugier und Abenteuerlust dar. Nachdem das junge Tier mit Kommentaren wie „Du bist zu groß“, „Du bist zu hässlich“ und „Du musst weg“ konfrontiert wird, beschließt das Entlein, sich auf den Weg zu machen. Auf seinem Selbstfindungsprozess begegnet es Wildgänsen, einem Hund, Hühnern und einer Katze. Immer wieder muss das hässliche Entlein feststellen, dass es nicht dazugehört. „Wo soll ich denn hin?“, fragt es sich.

Die Jahreszeiten vergehen. Als der Winter anbricht, friert das Entlein eines Nachts im See fest. Doch es hat Glück und kann sich befreien. Dadurch schöpft das Entlein neuen Mut und schaffte es aus der Depression. Es wird Frühling und als das Tier sein Spiegelbild im Wasser sieht, erkennt es: Aus dem hässlichen Entlein ist ein schöner Schwan geworden. Und auch die Putzfrau ist nicht mehr dreckig.

Lena und Amelie sind begeistert. „Es war so witzig. Ich musste immer lachen“, erzählt die fünfjährige Lena. Die beiden Geschwister sind gemeinsam mit ihren Eltern zum Theater gekommen. Amelie, sieben Jahre, hat besonders die tollpatschige Art der Schauspielerin gefallen. „Der ist dauernd was passiert“, erzählt sie lachend. „Schade, dass es schon vorbei ist.“