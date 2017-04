Friedrichshafen Ampeln für Blinde und Sehbehinderte tönen auf Knopfdruck

Damit blinde und stark sehbehinderte Menschen sicherer die Straße überqueren können, hat die Stadt Friedrichshafen die Fußgängerampel an der Metzstraße mit einem Lautsprecher für Blindenakustik ausgestattet. "Klack"-Geräusche geben Blinden oder Sehbehinderten akustische Signale, damit der Ampelmast leichter zu finden ist.

Laut Mitteilung der Stadtverwaltung Friedrichshafen wurde 2016 die erste Ampelanlage in der Zeppelin-Stadt mit Blindenakustik ausgerüstet. Inzwischen sind die Fußgängerampeln an der Eckener Straße beim Hinteren Hafen, der Bereich der Montfort- und Paulinenstraße sowie in der Friedrichstraße und in der Metzstraße mit akustischen Signalen ausgestattet worden.

„Klack"-Geräusche helfen blinden und sehbehinderten Menschen dabei, die Ampelmasten leichter zu finden. An den Ampelmasten müssen die blinden und sehbehinderten Menschen zunächst stehen bleiben. Erst wenn sie an der Unterseite des Drückers einen separaten Knopf betätigt haben, wird ein Signal für das Fußgänger-Grün aktiviert. Schnelles Piepen macht deutlich, dass die Ampel auf Grün umgeschaltet hat. Um die Geräuschentwicklung möglichst gering zu halten, passt sich die Blindenakustik automatisch an die Umgebungslautstärke an.

Die Kosten einer Blindenakustik für eine Fußgängerfurt belaufen sich auf rund 5000 Euro. Sollte die Blindenakustik an einer Ampel eingerichtet werden, durch die eine Bundesstraße überquert werden kann, trägt der Bund die Kosten für die Installation anteilig mit 60 bis 100 Prozent, abhängig vom Kraftfahrzeug-Aufkommen an der betreffenden Kreuzung.