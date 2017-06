Friedrichshafen Amnesty International organisiert wieder Bücherflohmarkt

Die Amnesty-International-Gruppen von Friedrichshafen und Singen organisieren am Samstag wieder einen Bücherflohmarkt in der Alten Festhalle in Friedrichshafen. Mehr als 20 000 Bücher, außerdem Spiele, CDs und DVDs sind im Angebot. Die Kunden zahlen Kilopreise. Mit den Einnahmen finanzieren die Amnesty-Gruppen ihren Einsatz für die Menschenrechte.

Friedrichshafen – Gerade hat wieder jemand eine Kiste vor das Bücherlager gestellt: "Liliane Susewind – Tiger küssen keine Löwen" von Tanya Stewner, "Die wilden Hühner und das Glück der Erde" von Cornelia Funke und "Das Vamperl" von Renate Welsh liegen darin. Offenbar hat ein Mädchen sein Bücherregal aufgeräumt. "Kinder- und Jugendbücher gehen immer besonders gut", sagt Eberhard Wolf, bis 2014 Gruppensprecher der Häfler Gruppe von Amnesty International (AI). Dieses Mal sind auch Harry-Potter-Bände dabei, dazu Bilder- und Malbücher für die Kleinen.

Das Bücherlager im Spektrum ist so voll, dass in einem Raum die Lampe nicht mehr zu sehen ist. Über 20 000 Bücher lagern hier, aufgeteilt in 30 Kategorien. "Wir haben zum Glück zwei Mitglieder, die das seit Jahren machen. Die kommen jede Woche her und sortieren die Bücherspenden", sagt Wolf. Am Samstag wird das Ganze in Containern zur Festhalle gefahren und für den Verkauf hergerichtet.

Es gibt Rubriken wie Küche, Sport oder Bildbände. In der Kiste "Gesundheit" findet sich ein Lexikon der Medizin oder ein Ratgeber zu Erkrankungen der Atemwege, bei "Geschichte" ist der Klassiker "Götter, Gräber und Gelehrte" dabei, bei englischen Büchern "The Legends of King Arthur and his Knights". Die Rubrik "Romane" enthält Krimis, klassische Literatur und Unterhaltung, sie ist grob nach Autoren gegliedert. "Wir verkaufen die Bücher nach Gewicht, ein Kilo kostet 2,40 Euro, zehn kosten 21 Euro und 100 Kilo 190", sagt Wolf. Das kommt vor: Händler reisen aus dem ganzen Bundesgebiet an, um sich einzudecken. Nur die Bücher im Antiquariat werden einzeln geschätzt. Außer Büchern hat Amnesty Spiele, CDs und DVDs im Programm.

1978 gab es den ersten Bücherflohmarkt. Eberhard Wolf war von Anfang an dabei, seit 1974 ist er Mitglied von AI. "Wir haben früher auch den Flohmarkt an der Uferpromenade organisiert, aber das wuchs uns über den Kopf", sagt er. Der Bücherflohmarkt hat den Vorteil, dass seine Besucher als Leser oft auch Interesse am eigentlichen Anliegen von AI mitbringen: den Schutz der Menschenrechte weltweit. Bei Kaffee, Tee und selbst gebackenem Kuchen können sie sich über aktuelle Themen informieren. In diesem Jahr weist AI auf die Lage von Regierungskritikern, Anwälten und Journalisten in der Türkei hin.

Zehn aktive Mitglieder hat die Häfler AI-Gruppe – das reicht für Infoveranstaltungen in Kirchen, Schulen oder beim Stadtfest, für Benefizkonzerte und den Bücherflohmarkt. Aber die Jugend fehlt – anders als in Ravensburg gibt es hier keine Schülergruppe. "Als ich eingetreten bin, herrschte der kalte Krieg. Da lag der Schwerpunkt unserer Arbeit auf dem Einsatz für sogenannte Gewissensgefangene", sagt Wolf. Mit Briefen und Unterschriftensammlungen machte AI auf das Schicksal von Menschen aufmerksam, die wegen politischer Äußerungen verurteilt wurden. Die Häfler engagierten sich etwa für den Chirurgen des chilenischen Präsidenten Allende, der nach dem Putsch ins Gefängnis kam, oder für Vadin Konovalikhin, der dank ihres Einsatzes aus der Haft in der UdSSR entlassen wurde.

Mit der Zeit fasste AI den Begriff der Menschenrechte weiter. Zur Forderung von Meinungs-, Gewissens- und Religionsfreiheit kam die nach der Abschaffung von Folter und Todesstrafe. Heute fordert AI auch das Recht auf Bildung, Selbstbestimmung von Frauen und eine intakte Umwelt. "Wir setzen uns zum Beispiel für Umweltaktivisten ein, die gegen Urwaldrodungen vorgehen", sagt Wolf.

Das alles kostet Geld für Recherche, Kampagnen, Material. Deshalb hofft Wolf am Samstag auf nicht ganz so gutes Wetter. Sonst lockt der See womöglich stärker als die günstige Urlaubslektüre.

Bücherflohmarkt

Am Samstag, 24. Juni, findet von 9 bis 16 Uhr der Bücherflohmarkt von Amnesty International in der alten Festhalle statt, Scheffelstraße 16 in Friedrichshafen. Über 20 000 Bücher aus 30 Bereichen sind im Angebot. Veranstalter sind die Friedrichshafener und die Singener Amnesty-International-Gruppe. Der Arbeitskreis Asyl sorgt für Kuchen, Brezeln, Tee und Kaffee.