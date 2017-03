Nikolai Gersak bringt das Werk mit dem Ensemble 14 und dem Barockorchester "La Banda" zur Aufführung. Karten gibt es an der Abendkasse.

J.S. Bachs Johannes-Passion wird am Sonntag, 2. April, um 18 Uhr in der Nikolauskirche in Friedrichshafen aufgeführt. Dieses berühmte Passionsoratorium, das die Leidensgeschichte nach dem Evangelisten Johannes in dramatischer Weise erzählt und mit Arien und Chorälen ergänzt 1728 in der Nikolaikirche in Leipzig uraufgeführt wurde, wird in kleiner Besetzung vom Ensemble 14 unter Leitung von Nikolai Gersak aufgeführt. Die geringe Zahl der Ausführenden kommt wahrscheinlich Bachs Besetzung sehr nahe und das Musizieren des Barockorchesters „La Banda“ auf Originalinstrumenten sowie der sehr homogene und intonationssichere Chorklang des zum Teil aus Berufsmusikern und sehr versierten Laien bestehenden Ensemble 14 versprechen eine außergewöhnlich flexible und durchhörbare Interpretation. Solisten sind Julius Pfeiffer (Stuttgart, Tenor), Ina Weißbach (Sopran), Verena Witzig (Alt), Tobias Rädle (Bass) und Uli Ott (Bass, Jesus).

Karten für 18/14 Euro (freie Platzwahl) gibt es ab 17.15 Uhr an der Abendkasse.