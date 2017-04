Nachdem er den ersten Versuch abbrechen musste, geht Kai Eichler in kompletter Feuerwehrschutzmontur ein zweites Mal aufs Laufband, nämlich am Samstag, 8. April.

Feuerwehrmann Kai Eichler hat sich ein neues Ziel gesetzt und startet einen neuen Weltrekordversuch. Wieder in kompletter Feuerwehrschutzkleidung, wieder auf einem Laufband, diesmal in höherer Geschwindigkeit, dafür nicht ganz so weit: Mindestens 70 Kilometer will Kai Eichler innerhalb von zwölf Stunden zurücklegen. "Es wird für mich intensiver werden, weil ich schneller laufen muss, aber ich bin zuversichtlich, es diesmal zu schaffen", sagt der Feuerwehrmann.



Seinen Versuch, einen weiteren Weltrekord beim Laufen in kompletter Feuerwehrschutzkleidung aufzustellen, musste Eichler am 11. März nach 29 Stunden, 15 Minuten und 105,4 Kilometern aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Auch diesmal will er nicht nur einen neuen Weltrekord aufstellen, sondern auch Werbung für den Kinderhospizdienst Amalie machen, für den er ehrenamtlich als Pate tätig ist. Start zu dem Weltrekordversuch ist am Samstag, 8. April um 6 Uhr im Aktivwerk der MTU in der Prielmaier-Straße 13 in Friedrichshafen. Zuschauer sind willkommen.