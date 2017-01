Friedrichshafen Altstadtforum: Anwohner wünschen sich mehr Kontrollen

Oberbürgermeister Andreas Brand war beim Treffen des Bürgerforums Altstadt zu Gast: Von neuen Brücken, der alten Werft und der künftigen Friedrichstraße.

Informationen direkt von Oberbürgermeister Andreas Brand zu bekommen: Diese Gelegenheit bot sich wieder beim jüngsten Treffen, zu dem das Bürgerforum Altstadt in Friedrichshafen am Dienstag geladen hatte. Brand war als Gast des Abends vor Ort und nutzte im Wahljahr die Gelegenheit zu einem ausführlichen Rückblick auf seine Amtszeit, verbunden mit einem Streifzug über Altstadt-Belange. Knapp 50 meist ältere Teilnehmer im Hotel "Schwanen" hatten viele Fragen: nach mehr Kontrollen, nach der Fahrradbrücke, nach Tempolimits, Leerständen und Plänen fürs Werftgelände.

Etwas "stärker" sei er in den acht Jahren seiner Amtszeit geworden, bekannte Andreas Brand: "Der Sport musste zurücktreten." Aber er hoffe, dass er Mensch geblieben sei – und er verwies darauf, dass in Friedrichshafen in den vergangenen zehn Jahren rund 7000 neue Arbeitsplätze entstanden seien. Die Stadt habe den Schuldenstand stetig verringert, Ergebnis auch der Arbeit nach seinem Credo: "Wir sind mit dem Geld verantwortungsbewusst umgegangen."

Bei einem Streifzug durch die Häfler Altstadt nannte er das Metz-Quartier "eine städtebaulich gelungene Sache" und verteidigte auch die geplante, umstrittene Brücke über die Millionenschlucht: "Die Brücke braucht es" – um nämlich eine durchgängige Verbindung von der Altstadt Richtung Hofen zu schaffen. Vor allem Fahrradfahrer würden dabei angesprochen, die sich bislang den Weg entlang der Friedrichstraße mit Fußgängern teilen müssten. Sie sollen eine neue Verbindung bekommen, denn "die Kombination funktioniert nicht.

" Er sei aber mit der langen Planungszeit bei der Neugestaltung der Friedrichstraße nicht zufrieden. "Ich möchte, dass das auf den Zielweg einbiegt." Brand betonte die Wichtigkeit der neuen Bushaltestelle an der Altstadt und auch, dass Autos in neu sanierten Parkhäusern direkt in der Innenstadt parken können: Dadurch hätten Kunden kurze Wege. Prinzipiell sei er auch für die Erhaltung der Werft am Hafen, sprach der Oberbürgermeister Pläne zur neuen Nutzung des Geländes an – es wäre aber auch schön, wenn das Zeppelin-Museum erweitert werden könnte, zum Beispiel, um ein weiteres Industriemuseum unterzubringen.

Zugleich sprach sich Brand für eine Beibehaltung der bisherigen Kontrollen "auf vernünftigem Niveau" in der Fußgängerzone aus, um unberechtigten Verkehr auszuschließen – anstelle von Pollern an den Eingängen, wie sie auch in der Versammlung des Altstadt-Forums angesprochen wurden. Unzulässiger Verkehr vor allem an den Abenden und am Wochenende, so stellte sich heraus, ist eines der größten Ärgernisse für Anwohner, die konsequentere Kontrollen verlangten. Ein qualitativ besseres Angebot wünschte sich Siglinde Ege für die Innenstadt, mehr Vorrang für Fußgänger, lauteten andere Wünsche. Der Oberbürgermeister beantwortete alle Fragen, fasste seinen Blick auf künftige politische Arbeit aber in einer Feststellung zusammen: Es werde "keinen Sprung" geben, "aber das, was wir machen, wollen wir sauber durchhalten".

