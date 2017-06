Friedrichshafen Alternative Spielorte fürs Graf-Zeppelin-Haus gesucht

Das Kultur- und Kongresszentrum der Stadt Friedrichshafen wird wegen Sanierungsarbeiten im Jahr 2021 geschlossen werden. Dies führt zu Veränderungen im städtischen Kulturkalender. Und auch die Narren wurden darauf vorbereitet, dass sie das Graf-Zeppelin-Haus in diesem Jahr nicht als große Ball-Bühne nutzen können.

Das Graf-Zeppelin-Haus (GZH), seit gut 30 Jahren Kultur- und Kongresszentrum der Stadt, wird 2021 für ein Jahr wegen Sanierungsarbeiten geschlossen werden. Unter anderem wird die Tiefgarage saniert werden. Dies hat auch Auswirkungen auf den Kulturbetrieb. Der städtische Kulturchef, Winfried Neumann, teilte auf SÜDKURIER-Nachfrage mit, dass seitens des Kulturbüros jedes Jahr rund 280 Veranstaltungen organisiert würden. Davon fänden etwa 60 im GZH statt. "Da durch eine Schließung von Anfang Januar bis Ende Dezember zwei Spielzeiten betroffen sind (eine Spielzeit geht von September bis August) wird es zu einer Verlagerung beziehungsweise Konzentrierung vor und nach der Schließung kommen", so Neumann. Darüber hinaus würden alternative Spielorte geprüft. "Vielleicht gibt es in dieser Zeit auch eine inhaltliche Verlagerung von der großen Oper und großen Sinfonieorchestern zu kleineren Formaten". "Wir haben uns entschieden, frühzeitig die geplante Schließung bekannt zu geben. Und haben auch schon die ersten Kunden, zum Beispiel wiederkehrende Kunden im Tagungsbereich, das Kulturbüro oder auch die Narrenvereine, darüber informiert", sagt GZH-Chef Matthias Klingler auf unsere Anfrage. "Die Resonanz ist bisher positiv, wir stoßen auf viel Verständnis und rechnen damit, dass wir durch die Sanierung keine Kunden verlieren. Unseren Kunden wollten wir durch die frühzeitige Ankündigung auch die Möglichkeit schaffen, nun ohne Zeitdruck für das Jahr 2021 Alternativen zu suchen. Für Aussagen, welche Veranstaltung, die fest im Jahreskalender steht, wann und wo stattfinden wird, ist es heute aber noch zu früh: Das ist jetzt die Planungsaufgabe der nächsten Wochen und Monate," so Klingler.

Er rechtfertigt die Schließung des GZH während eines ganzen Jahrs: "Wir haben sehr gründlich abgewogen, gerade auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine einjährige Schließung am Ende günstiger sein wird: So können wir alle, zum Teil auch sehr laute oder schmutz- und staubintensive Arbeiten, konzentriert angehen. Die Alternative hätte bedeutet, die Sanierungsarbeiten über mehrere Jahre zu strecken. Auch in diesem Fall wären finanzielle Ausfälle durch Teilschließungen entstanden. Hinzu wäre noch gekommen, dass wir über mehrere Jahre den laufenden Betrieb beeinträchtigt hätten".