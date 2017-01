Friedrichshafen Alte Obstbäume im Ailinger Reinachweg abgesägt

Der Pächter des städtischen Grundstücks im Reinachweg in Ailingen fällt Apfelbäume, ohne Rücksprache mit der Verwaltung zu halten.

Vereinzelt stehen auf der Wiese südlich des Ailinger Reinachwegs noch ein paar alte Apfelbäume, bis vor Kurzem waren es noch mehr. Neun Bäume hat der Pächter des Grundstücks, das er der Stadt Friedrichshafen verkauft hat, umgesägt. Nur noch vier der zum Teil stark verwilderten Bäume sind noch übrig.

Bei der Stadtverwaltung eckt der Pächter mit seinem Vorgehen nicht an: "Nach dem zwischen Stadt und Pächter geschlossenen Vertrag ist es ihm gestattet, im Rahmen der landwirtschaftlichen Unterhaltung des Grundstücks auch Bäume zu fällen", teilt Andreas Kreuzer von der städtischen Pressestelle mit. Zudem sei es zulässig, in der vegetationsarmen Zeit zwischen 1. Oktober und 28. Februar Bäume zu fällen. Verboten sei auch dies, wenn Fortpflanzungs- und Ruhestätten streng geschützter Arten zerstört würden. Ob das im Reinachweg der Fall ist oder war, vermag niemand zu sagen. Der Pächter hat nach Auskunft von Andrea Kreuzer die Stadtverwaltung vorab nicht über die Fällung unterrichtet. Seit etlichen Jahren dient die Wiese als Pferdekoppel, augenscheinlich wurden die gut ein Dutzend Bäume schon seit etlichen Jahren nicht mehr gepflegt. Das Areal südlich des Reinachwegs bildet ein kleines Filetstück in ruhiger Ortsrandlage. Mittelfristig soll der 12 000 Quadratmeter große Bereich bebaut werden. 31 Wohneinheiten sind laut Planung vorgesehen. Wann gebaut wird ist ungewiss, weil ein Teil des Geländes nich nicht in städtischem Besitz ist.