Friedrichshafen Als sich der blaue Dunst aus den Kneipen verzog und die Karlstraße 42 noch ganz anders aussah

Nachgestöbert am 31. Juli 2017: Was bewegte heute vor fünf, zehn und 15 Jahren die Menschen in Friedrichshafen und der Nachbarschaft? Eine fristlose Kündigung sorgte für Verwunderung, ein neues Gesetz für gemischte Gefühle und der Entwurf eines luftigen Leichtbaus für den Sieg vor einem Preisgericht.

31. Juli – heute ...

... vor fünf Jahren:

Dass es in Fischbach kein Thermalbad mit Hotelkomplex geben würde, stand heute vor fünf Jahren bereits fest. Auch hatte die Stadtverwaltung bereits erklärt, dass der Mietvertrag für das Projektbüro fristlos gekündigt worden sei. Beim Mieter im Haus Wagner sorgte das allerdings für Verwunderung, wie am 31. Juli 2012 im Häfler SÜDKURIER zu lesen war.

... vor zehn Jahren:

In mancher Häfler Gaststätte wurden heute vor zehn Jahren zum letzten Mal Aschenbecher auf den Tischen verteilt. Tags darauf trat schließlich das baden-württembergische Nichtraucherschutzgesetz in Kraft und längst nicht jeder Wirt hatte die Möglichkeit, Rauchern ein Refugium in einem Nebenraum anzubieten. Das große Aufatmen? Die große Existenzangst? Restaurant-Besitzer waren am 31. Juli 2007 unterschiedlicher Ansicht. Wie tags darauf im Häfler SÜDKURIER zu lesen war, befürchtete mancher Wirt um Stammgäste oder zumindest, dass Raucher nach dem Essen nicht mehr gemütlich sitzen bleiben. Bei anderen wurde ohnehin nicht oder nicht mehr viel geraucht. Und: Nichtrauchern würde das Fehlen des blauen Dunstes das Ausgehen schließlich angenehmer machen. Erleichtert äußerte sich während der Umfrage vor zehn Jahren eine Nichtraucherin, verständnisvoll – zumindest im Zusammenhang mit Speiselokalen – ein Raucher.

... vor 15 Jahren:

"Es glitzert der See, die Glasfassade von K 42 strahlt zurück." Unter anderem mit diesem Satz wurde vor 15 Jahren im Häfler SÜDKURIER die Zukunft skizziert, genauer gesagt: der 31. Juli 2004. Der Innenstadtbereich, in dem Passanten heute tatsächlich an einer Glasfassade entlang schlendern, sah vor 15 Jahren noch vollkommen anders aus. Vom Glashaus bis zum Backsteinbau: Ideen für die Zukunft gab es viele. "Fast zwei Tage lang brütete das Preisgericht über den 38 Entwürfen", war im SÜDKURIER zu lesen. Überzeugen konnte damals der Entwurf eines Neubaus. 2004 schlenderte allerdings noch niemand an der Glasfassade entlang. Statt abzureißen wurde letztlich entkernt und auch Architekt, Investor und geplante Mieter blieben nicht die, nach denen es im Juli 2002 aussah. Aber: Erst im vergangenen März wurde im K 42 Zehnjähriges gefeiert.

Für die Reihe "Nachgestöbert" werfen wir immer montags einen Blick in alte SÜDKURIER-Ausgaben und die Chronik unserer Facebookseite: Worüber wurde vor fünf, zehn und 15 Jahren in der Stadt diskutiert?