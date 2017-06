vor 7 Stunden Christina Bömelburg Friedrichshafen Als fast leere Häuser geräumt werden mussten und Punkrock-Größen für Vorfreude sorgten

Nachgestöbert am 5. Juni 2017: Was bewegte heute vor fünf, zehn und 15 Jahren die Menschen in Friedrichshafen und der Nachbarschaft? Ein Bombenfund sorgte für eine Evakuierung, der Ausblick auf große Rockkonzerte für Begeisterung und die finanziellen Schwierigkeiten einer Fluglinie für Veränderung im Flugplan am Bodensee-Airport.