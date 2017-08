vor 1 Stunde Christina Bömelburg Friedrichshafen Als ein Mammutbaum für Streit sorgte und das Häs der Brunnisach-Hexen ein Geheimnis war

Nachgestöbert am 14. August 2017: Was bewegte heute vor fünf, zehn und 15 Jahren die Menschen in Friedrichshafen und der Nachbarschaft? Ein 148 Jahre alter Mammutbaum in der Schmidstraße sollte gefällt werden, die "Sonnenkönigin war noch im Bau und die Brunnisach-Hexen gerade erst gegründet.