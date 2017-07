Friedrichshafen Als ein Fahrwerk wegknickte und der Bau eines Flughafen-Hotels näher rückte

Nachgestöbert am 24. Juli 2017: Was bewegte heute vor fünf, zehn und 15 Jahren die Menschen in Friedrichshafen und der Nachbarschaft? Auf der Landebahn kam es zu einem Unfall, in die Häfler Hotelszene kam Bewegung und in Immenstaad wurde an der heutigen Ortsmitte gefeilt.

24. Juli – heute ...

... vor fünf Jahren:

Am Boden war die Turboprop-Maschine bereits, während der Rollphase knickte jedoch plötzlich das Bugrad ein. Die Landung eines Flugzeugs endete am 24. Juli 2012 mit einem Unfall. Es kippte mit dem Bug auf die Landebahn, wobei nach damaligen Polizeiangaben beide Propeller erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ermittlungen ergaben, dass die Abschleppvorrichtung, die vor dem Start nicht entfernt worden war, sich während der Rollphase in einer Lampe der Rollwegbefeuerung verkeilt hatte, woraufhin das Bugfahrwerk wegknickte. Der Pilot und seine vier Passagiere blieben unverletzt, die Schadenshöhe lag bei rund 700.000 Euro.

... vor zehn Jahren:

Ein Flughafen ohne Hotel in direkter Nachbarschaft? Eigentlich kaum vorstellbar, in Friedrichshafen gab es heute vor zehn Jahren aber noch keine Übernachtungsmöglichkeit in Laufweite zum Check-In. Das sollte sich nach Jahren der Planung aber ändern: "Der Bau des Flughafen-Hotels soll nun im September beginnen", war am 24. Juli 2007 im Häfler SÜDKURIER zu lesen. Öffentlich Kritik zu einem Mangel an Hotelbetten hatten zuvor nicht Frühflieger nach dem Vorabend-Check-In geäußert, sondern Outdoor-Aussteller. Die Frage nach der notwendigen Anzahl an Hotelbetten in der Zeppelinstadt wurde vor zehn Jahren nicht zum letzten Mal gestellt. Zwei Jahre später wurden es mit der Eröffnung des Ibis-Hotels "Friedrichshafen Airport Messe" aber jedenfalls 80 Doppelzimmer mehr.

... vor 15 Jahren:

Bis die Immenstaader Ortsmitte zu dem lebendigen Treffpunkt wurde, dessen Fertigstellung Ende 2012 gefeiert wurde, zogen viele Jahre der Planungen und Umplanungen ins Land. Auch das Konzept, das vor 15 Jahren die Zustimmung des Gemeinderats fand, setzte sich letztlich nicht durch. Erst einen Alternativvorschlag, einen zusätzlichen Grundstückskauf und eine Diskussion um Parkprobleme später waren die Planungen 2004 abgeschlossen, wie in einem Beitrag in der Serie "Immenstaad im Wandel" nachzulesen ist. Nach einem Bauträgerwechsel begannen im Oktober 2007 die Bauarbeiten, nach einem weiteren Grundstückserwerb durch die Gemeinde und erneuter Umplanung wurde ab 2011 der zweite Bauabschnitt angepackt. "Es ist ein Glücksfall und eine echte Chance für eine Gemeinde, solch ein zentral gelegenes Areal neu gestalten zu können", wurde Bürgermeister Jürgen Beisswenger am 24. Juli 2002 im SÜDKURIER zitiert. „Es präsentiert sich ihnen jetzt eine zeitgemäße und barrierefreie Ortsmitte mit einer guten Aufenthaltsqualität“, sagte er in seiner Eröffnungsrede gut zehn Jahre später. Was 15 Jahre zuvor noch ein richtiger Schandfleck gewesen sei, sei nun ein Schmuckstück.

