Friedrichshafen Als die Freibadsaison in Fischbach überraschend kam

Nachgestöbert am 22. Mai 2017: Was bewegte heute vor fünf, zehn und 15 Jahren die Menschen in Friedrichshafen und der Nachbarschaft? Wie heute wurde der Beginn der Badesaison in Fischbach sehnlichst erwartet. Und der Straßenbau trieb auch vor eineinhalb Jahrzehnten um.

22. Mai – heute …

… vor fünf Jahren:

Der Beginn der Badesaison im Fischbacher Frei- und Seebad stand heute vor fünf Jahren kurz bevor. Üblich für diese Jahreszeit, mag sich mancher jetzt denken. Eigentlich hatten sich in jenem Frühling aber alle längst vom in die Jahre gekommenen Freibad verabschiedet. Eigentlich sollte dort schließlich ein neues Thermalbad entstehen, „ein Projekt, das die Stadt seit 13 Jahren in Atem hielt“, wie am 22. Mai 2012 im Häfler SÜDKURIER zu lesen war. Ein Projekt, das allerdings im April 2012 platzte – ja, das ist tatsächlich auch schon wieder fünf Jahre her. Fünf Jahre später wird derzeit erneut sehnlich auf den Start der Badesaison in Fischbach erwartet. Wo einst die „Colani-Therme“ entstehen sollte, sind derzeit schließlich die Arbeiten am neuen Frei- und Seebad in den letzten Zügen.

… vor zehn Jahren:

Einem alten B-31-Abschnitt wurde in Eriskirch vor zehn Jahren neues Leben eingehaucht – zumindest vorübergehend als Umleitungsstrecke. „Gestern begann die beauftragte Firma Strobel mit den Bauvorbereitungen an der neuen B 31“, war am 22. Mai 2012 im SÜDKURIER zu lesen. Während zunächst der Verkehr in westlicher Richtung und einige Zeit später der in östlicher wie anno dazumal durch Eriskirch rollte, entstanden an der neuen Bundesstraße zusätzliche Lärmschutzwände.

… vor 15 Jahren:

Nicht erst 2002 wurde die B-31-Westumgehung zum hitzig diskutierten Thema. Sind es sonst aber in der Regel Blechlawinen oder auch mal Bauarbeiten, die Teile der wichtigen Verkehrsachse verstopfen, kündigte sich vor 15 Jahren eine Blockade aus Menschen und Transparenten an. „Demonstranten blockieren B 31“ war am 22. Mai 2002 im Häfler SÜDKURIER zu lesen. Eine politische Vereinigung namens „Die Unabhängigen“ unter Führung des damaligen Stadtrates Rolf Schilpp rief für wenige Tage darauf zu einem Umzug auf der Bundesstraße auf. Sinn und Zweck? "(...) eine rasche Realisierung der Umgehung West im Zuge der B 31 zwischen dem Colsmanknoten und der Anschlussstelle in Immenstaad zu erreichen. Bis zum symbolischen Spatenstich für die B 31 neu sollten bekanntlich noch rund 14,5 Jahre ins Land ziehen.