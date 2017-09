vor 10 Stunden Christina Bömelburg Friedrichshafen Als die Badesaison ins Wasser fiel und ein Mini-Zeppelin zu Besuch kam

Nachgestöbert am 4. September 2017: Was bewegte heute vor fünf, zehn und 15 Jahren die Menschen in Friedrichshafen und der Nachbarschaft? Der Zeppelin NT bekam Besuch von einem kleinen Bruder, die Freibadsaison fand ein frühes Ende und die Eröffnung der Messe am heutigen Standort warf die Frage nach dem Bedarf an Hotelkapazitäten in der Stadt auf.