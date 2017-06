Friedrichshafen Als der Zeppelin von Amerika träumte und im Rathaus kein Freibier abzustauben war

Nachgestöbert am 26. Juni 2017: Was bewegte heute vor fünf, zehn und 15 Jahren die Menschen in Friedrichshafen und der Nachbarschaft? Für die Zeppelin-Uni gab es ein Millionen-Geschenk, für einen Zeppelin den Ausblick auf Kalifornien und für Fußballfans kein Bier vom OB.

26. Juni – heute ...

... vor fünf Jahren:

Als "Weihnachten im Sommer" beschrieb Stephan A. Jansen, damaliger Präsident der Zeppelin-Universität , ein 20-Millionen-Euro-Geschenk der ZF Friedrichshafen AG. "Das Geld soll in einen Neubau fließen, der auf dem ehemaligen Kasernengelände Fallenbrunnen im Norden der Stadt entsteht", war am 26. Juni 2012 dazu im SÜDKURIER zu lesen. Bezugsfertig sollte der Neubau 2014 sein, die Raumnot war jedoch bereits da – überbrückt wurde mit einer "Container-Uni". Die 20 Millionen Euro reichten letztlich nicht und auch der Einzugstermin verzögerte sich. Mittlerweile ist jedoch längst Leben in den ZF-Campus im Fallenbrunnen eingezogen.

... vor zehn Jahren:

So richtig in trockenen Tüchern war das Ganze noch nicht, eine Reservierungsgebühr aber bereits bezahlt: "Der nächste Zeppelin NT soll in den USA fliegen", war am 26. Juni 2007 im SÜDKURIER zu lesen. Die Firma "Airship Ventures" hatte ihre Pläne bestätigt, mit dem deutschen Zeppelin NT Flüge über dem US-Bundesstaat Kalifornien aufnehmen zu wollen. Tatsächlich kam der Vertrag zustande: Im Oktober 2008 kam der Zeppelin NT nach gut zweiwöchiger Seereise in den USA an. Knapp vier Jahre lang zeigte sich "Eureka" am Himmel über Kalifornien und anderen Gebieten der Vereinigten Staaten. 2012 stellte der Luftschiffbetreiber Airship Ventures den Geschäftsbetrieb ein, "Eureka" wurde anschließend zurück an den Bodensee geholt.

... vor 15 Jahren:

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte das Endspiel der WM erreicht. Jubelnde Fußballfans zogen durch die Häfler Innenstadt. Ganz spezielle Gesänge lockten den damaligen Oberbürgermeister Josef Büchelmeier auf den Rathaus-Balkon, wie am 26. Juni 2002 im SÜDKURIER zu lesen war: "Freibier für alle, wir wollen Freibier für alle!" Ob es an der Haushaltslage von vor 15 Jahren lag, ist nicht überliefert: Büchelmeier "zeigte sich zwar aufgeschlossen", wie weiter zu lesen war, mit dem Freibier wurde es aber nichts.

Für die Reihe "Nachgestöbert" werfen wir immer montags einen Blick in alte SÜDKURIER-Ausgaben und die Chronik unserer Facebookseite: Worüber wurde vor fünf, zehn und 15 Jahren in der Stadt diskutiert?