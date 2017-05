Friedrichshafen Als der Zeppelin quasi im Stau stand

Nachgestöbert am 29. Mai 2017: Was bewegte heute vor fünf, zehn und 15 Jahren die Menschen in Friedrichshafen und der Nachbarschaft? Dem Ausbau der Südbahn zum Beispiel fieberten nicht nur Politiker bereits vor 15 Jahren entgegen.

29. Mai – heute ...

... vor fünf Jahren:

Der Verkehr auf der B 31 spielt für Zeppelin-Piloten eigentlich keine Rolle. Der des Zeppelins „Pegasos“ musste am 29. Mai 2012 mit dem Landeanflug allerdings rund 40 Minuten warten, bis die Begleitfahrzeuge den Stau auf der Bundesstraße hinter sich gelassen hatten. Der Zeppelin kehrte vor fünf Jahren von der ersten der insgesamt drei Forschungsexkursionen zurück an den Bodensee. Zwölf Tage zuvor war er, vollgestopft mit Messtechnik, im Auftrag des Forschungszentrums Jülich bei Aachen in Richtung Nordseeküste gestartet. Die Forschungsflüge im Rahmen des EU-Projektes „Pegasos“ führten zu grundsätzlich neuen Erkenntnissen über die Selbstreinigungskräfte der Luft.

... vor zehn Jahren:

Auf dem Gesundheitsmarkt ging es ähnlich hart zu wie in der Automobilbranche. Dieser Vergleich lag zumindest nach dem Jahresempfang des Häfler Klinikums im Jahr 2007 nahe. Mit den Worten "Kurs hart am Limit" wurde Klinikum-Geschäftsführer Johannes Weindel heute vor zehn Jahren im SÜDKURIER zitiert. Damit umschrieb er, dass auch seiner Klinik nichts anderes übrig bleibe, als sich an dem hochdynamischen, sich dramatisch entwickelnden Markt zu beteiligen.

... vor 15 Jahren:

Warten auf den Ausbau – in diesem Fall nicht den irgendeiner Straße, sondern den der Südbahn. „Der Ausbau der Südbahn zwischen Ulm und Lindau läuft schleppender an, als es sich alle Beteiligten wünschen“ war am 29. Mai 2002 im SÜDKURIER zu lesen. Im Nachgang zu einer von der Häfler CDU veranstalteten Gesprächsrunde meldete sich der damalige SPD-Bundestagsabgeordnete Rudolf Bindig zu Wort. Sein Fazit: Geld sei vorhanden, doch die Bahn sei unfähig es zu verplanen und zu verbauen. Das Tauziehen, bei dem es auch um die Elektrifizierung der Bahnstrecke geht, sollte ohnehin noch fast eineinhalb Jahrzehnte anhalten: Erst kurz vor Weihnachten 2015 war die Finanzierungsvereinbarung unter Dach und Fach.

