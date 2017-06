vor 8 Stunden Christina Bömelburg Friedrichshafen Als das "Kaufhaus Komm" bei der Orientierung half und ein EM-Song vom See kam

Nachgestöbert am 12. Juni 2017: Was bewegte heute vor fünf, zehn und 15 Jahren die Menschen in Friedrichshafen und der Nachbarschaft? Fußballfans fieberten einer raschen Antwort auf die Frage "Wann holen wir wieder mal nen Titel?" entgegegen, im Umland drohte ein Superstau und vor Seemoos sank eine Jacht.